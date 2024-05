Santa Bárbara Rock Fest 2024 recebe inscrição de 236 bandas de oito estados

Do montante, 187 bandas nunca subiram nos palcos do festival

A edição 2024 do Santa Bárbara Rock Fest atraiu o interesse de 236 bandas de oito estados. Do montante, 187 bandas nunca subiram no palco do festival, representando 79,2% dos inscritos.

O período de inscrição para o evento foi encerrado na última sexta-feira e o cadastro das bandas não garante a participação no festival, apenas permite aos candidatos o ingresso à fase seguinte do processo de seleção.

A relação de dados referente às inscrições das bandas revelou que 58 grupos existem há cinco anos. No campo de “quantidade de integrantes”, 53% possuem mais de quatro componentes.

Em seus repertórios, 90 bandas interessadas apostaram no pop rock, 55 no classic rock, 45 no hard rock e 43 no heavy metal. Além dos quatro gêneros, mais de outros 13 foram citados em inscrições, como blues rock, rock progressivo, rock alternativo, entre outros.

Do repertório autoral, o relatório traz 25% dos grupos. Cerca de 33% das bandas mesclam os trabalhos exclusivos com consagrados (músicas famosas de outras bandas), seguido de 25% de conteúdo consagrado e, por fim, 18% de banda cover (único artista ou banda conhecida).

Ao todo, 92% das bandas inscritas são do Estado de São Paulo, totalizando 216. O restante dos inscritos é composto por oito grupos do Rio de Janeiro, seis de Minas Gerais, dois do Rio Grande do Sul, uma de Alagoas, uma do Mato Grosso do Sul, uma do Paraná e uma de Santa Catarina.

Entre as cidades da RMC (Região Metropolitana de Campinas) inscritas para o festival estão: Santa Bárbara d’Oeste, Americana, Campinas, Valinhos, Hortolândia, Indaiatuba e Nova Odessa.

Os artistas selecionados serão comunicados até o dia 20 de junho via e-mail, um mês antes do evento, que acontece entre os dias 23 e 25 de agosto. Junto, receberão informações resumidas acerca do evento, data, local da apresentação, duração e o valor da ajuda de custo.

A seleção de artistas e bandas será realizada por uma curadoria, constituída por colaboradores da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e membros do Conselho Municipal de Política Cultural.

As bandas serão divididas entre quatro palcos: Cidade do Rock (exclusivo para grupos barbarenses), Jam, Gig, e o Air, um trio elétrico que percorre a rua externa do Complexo Usina Santa Bárbara.

No palco principal, sobem os headliners Sepultura, Viper, Fresno, Gloria, Pitty e Raimundos.