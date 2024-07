Santa Bárbara Rock Fest 2024 divulga line-up completo, com 41 atrações

O Santa Bárbara Rock Fest 2024 divulgou o line-up completo, com 41 atrações. O evento será realizado entre os dias 23 e 25 de agosto, abrangendo diversas vertentes do rock. A entrada é gratuita.

Além dos headliners – as principais atrações do festival -, divulgados em maio, foram selecionadas outras 35 bandas independentes para compor a programação dos três dias de evento. O Rock Fest será realizado no Complexo Usina Santa Bárbara.

Neste ano, evento ocorre de 23 a 25 de agosto – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste/Divulgação

Cerca de 62% das bandas selecionadas são inéditas no festival. Das escolhidas, 40% são de Santa Bárbara, seguida de 20% de São Paulo, 8,6% de Campinas, 5,7% de Piracicaba e Americana, além de participantes de São José dos Campos, Tatuí, Socorro e Limeira.

De fora do Estado de São Paulo foram selecionados artistas de Curitiba e do Rio de Janeiro.

A curadoria do Santa Bárbara Rock Fest 2024 priorizou a seleção de bandas autorais. Portanto, o line-up desta edição é composto por 51,2% de artistas com conteúdo próprio. Além disso, 19,5% trará repertório que mescla conteúdos autorais e consagrados.

Ampliando a grade de programação, as bandas de Santa Bárbara d’Oeste possuem um palco cativo na 7ª edição do festival. Denominado “Cidade do Rock”, expressão popularmente usada pelos amantes do gênero, o sexto palco se juntará com os cinco já existentes: “Terra”, “Água”, “Jam”, “Gig” e “Air”.

O Terra receberá as principais bandas de cada noite: Viper e Sepultura na sexta-feira, dia 23; Fresno e Raimundos no sábado, dia 24; e Glória e Pitty no domingo, dia 25.

Confira a programação completa do Santa Bárbara Rock Fest 2024

Sexta-feira, dia 23 de agosto

Palco TERRA

20h30 – VIPER

23h30 – SEPULTURA

Palco ÁGUA

19h – Nightfall Nightwish Cover (Santa Bárbara d’Oeste) | Heavy Metal | Cover

22h – Luis Mariutti (São José dos Campos) | Heavy Metal | Autoral

Palco GIG

20h30 – Chacina (Piracicaba) | Heavy Metal | Autoral

Palco JAM

19h – Cardiac (Campinas) | Hardcore/Metalcore | Autoral

22h – Kamala (Campinas) | Trash Metal | Autoral

Palco AIR

20h30 – The Mönic (São Paulo) | Pop-Punk/Grunge/Indie | Autoral

Palco CIDADE DO ROCK

19h – Scum Noise (Santa Bárbara d’Oeste) | Hardcore | Autoral

22h – Hellskitchen (Santa Bárbara d’Oeste) | Hard Rock/Heavy Metal | Autoral

Sábado, dia 24 de agosto

Palco TERRA

20h30 – RAIMUNDOS

23h30 – FRESNO

Palco ÁGUA

16h – Beatles Alive Autoral (São Paulo) | Rock Melódico | Cover

19h – Dynast Kiss Cover (São Bernardo do Campo) | Hard Rock | Cover

22h – Rising Power AC/DC (Limeira) | Hard Rock | Cover

Palco GIG

14h30 – Garage Bomb (Piracicaba) | Heavy Metal/Metalcore | Consagrado

17h30 – Carniçal (Santa Bárbara d’Oeste) | Death Metal | Autoral

20h30 – Aléxia (Tatuí) | Pop Rock | Autoral/Consagrado

Palco JAM

16h – Almost Easy – Cover Avenged Sevenfold (Santa Bárbara d’Oeste) | Heavy Metal/Metalcore | Cover

19h – Der Baum (São Bernardo do Campo) | Postpunk/Indie rock | Autoral

22h – Electric Mob (Curitiba) | Hard Rock/Modern Hard Rock | Autoral

Palco AIR

14h30 – Vicio (Americana) | Pop Rock | Autoral

17h30 – Venlift (Santa Bárbara d’Oeste) | Classic Rock | Autoral/Consagrado

20h30 – Noizzy (Socorro) | Heavy Metal | Autoral

Palco CIDADE DO ROCK

13h – Joy Rock (Santa Bárbara d’Oeste) | Classic Rock | Consagrado

16h – Sabbath Cadabra (Santa Bárbara d’Oeste) | Heavy Metal | Cover

19h – CPK Rock Band (Santa Bárbara d’Oeste) | Classic Rock | Consagrado

22h – All4one (Santa Bárbara d’Oeste) | Heavy Metal | Autoral/Consagrado

Domingo, dia 25 de agosto

Palco TERRA

17h30 – BANDA GLÓRIA

20h30 – PITTY

Palco ÁGUA

16h – Avril Lavigne Experience (São Paulo) | Rock alternativo/Pop rock/Post-grunge | Cover

19h – Special Queen Cover (São Paulo) | Pop Rock | Cover

Palco GIG

14h30 – Run Devil Run (São Paulo) | Rockabilly | Autoral

17h30 – Fraterna Trip (São Paulo) | Pop Rock/Rock Indie/Rock Alternativo | Autoral

Palco JAM

16h – Bleck a Bamba (Santa Bárbara d’Oeste) | Pop Rock/Brasilidades | Autoral/Consagrado

19h – Giovanna Moraes (São Paulo) | Pop Rock | Autoral

Palco AIR

14h30 – Maria Ladeira + Sociro (Campinas) | Pop Rock/ Rock Reggae | Autoral/Consagrado

17h30 – Sound Bullet (Rio de Janeiro) | Indie Rock | Autoral

Palco CIDADE DO ROCK

13h – Hard Coffee (Santa Bárbara d’Oeste) | Pop Rock/Classic Rock/Hard Rock | Autoral/Consagrado

16h – MR. TV 2000 – Cover Charlie Brown Jr. (Santa Bárbara d’Oeste) | Pop Rock | Consagrado

19h – Soluarea (Santa Bárbara d’Oeste) | Pop Rock | Autoral/Consagrado

Santa Bárbara Rock Fest 2024

Datas e horários: 23 de agosto, a partir das 18h; 24 e 25 de agosto, a partir das 13h

Local: Complexo Usina Santa Bárbara

Endereço: Rua Aristeo Carlos Pereira, s/n – Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste

Entrada: gratuita