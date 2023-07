Santa Bárbara Rock Fest 2023 traz série de ilustrações de artista da cidade

Assinadas pelo artista e morador da cidade Renan Silva, conhecido como Vida Torta, as artes trazem pluralidade a imagem do evento

Inovador a cada edição, o Santa Bárbara Rock Fest apresenta ao público novas ilustrações que ajudarão a compor a identidade visual do evento.

Assinadas pelo artista e morador da cidade Renan Silva, conhecido como Vida Torta, as artes trazem pluralidade a imagem do evento, evidenciando seus diversos públicos. No ano passado, o festival recebeu uma nova roupagem, com novas cores, formas e um novo logotipo, para conversar com a dinâmica do evento.

Renan Silva, conhecido como Vida Torta – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

O projeto nasceu a partir do convite da Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste e a ideia foi ilustrar, segundo o artista, as personagens que representassem toda a pluralidade do festival e todos as vertentes do rock presentes no evento, em um trabalho que conversa com todos os públicos, independentemente de idade e gênero, com uma abordagem lúdica e bem icônica.

Os amantes do heavy metal, os nostálgicos dos anos 80 e os mais jovens ouvintes do pop rock e alternativos poderão se sentir ilustrados na essência das séries, inspiradas de acordo com a programação das atrações principais de cada dia.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Fico feliz de ver minha arte presente em um festival com tanta expressão na minha cidade e no Estado, um evento que agrega e fomenta muito com a cultura local e divide palco com tantos outros nomes grandes na cena nacional”, ressaltou o artista visual e produtor cultural.

Evento

O Maior Festival de Rock independente do interior paulista acontecerá nos dias 25, 26 e 27 de agosto, no Complexo da Usina Santa Bárbara, com entrada franca, apresentando Crypta, CPM 22, Supercombo, Biquini, Detonautas e Os Paralamas do Sucesso, entre outros.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

A 6ª edição do Santa Bárbara Rock Fest conta com a realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura e Economia Criativa.

Todas as informações do evento estão disponibilizadas no site (rockfest.culturasbo.com).