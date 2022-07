Santa Bárbara Rock Fest 2022 terá show da banda Ratos de Porão

Banda se apresenta no dia 27 de agosto, a partir das 21h, no Palco Terra, trazendo sua turnê de 40 anos

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan (MDB), anunciou nesta quarta-feira (27) mais uma atração do Santa Bárbara Rock Fest 2022, a banda de rock hardcore Ratos de Porão, que se juntará a Nenhum de Nós, Sepultura, Di Ferrero e Maneva. O festival acontece entre os dias 26, 27 e 28 de agosto, no Complexo da Usina Santa Bárbara, com entrada franca.

Ratos de Porão lançou seu último álbum recentemente – Foto: Divulgação

Com apresentação marcada para o dia 27, um sábado, às 21 horas, no Palco Terra, Ratos de Porão trará sua turnê de 40 anos e seu novo álbum conceitual. Formado em 1981, o Ratos de Porão acumula diversas turnês pelo exterior e discos que se tornaram clássicos do estilo. A atual formação conta com o vocalista João Gordo (vocal), Jão (guitarra), Boka (bateria) e Juninho (baixo).

A 5ª edição do Santa Bárbara Rock Fest é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste.

