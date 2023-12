Santa Bárbara recebe show em homenagem a Beth Carvalho neste domingo

Cantora Bruna Volpi se apresenta gratuitamente no Festival Gastronômico, às 19h

A memória da sambista Beth Carvalho será revivida pela voz da cantora campineira Bruna Volpi neste domingo (17), em Santa Bárbara d’Oeste. O show, composto por sucessos da carreira da cantora, considerada um ícone do samba brasileiro, será gratuito e terá início às 19h, no Parque Araçariguama, durante o Festival Gastronômico.

Beth Carvalho faleceu em abril de 2019, aos 72 anos, por infecção generalizada.

Bruna Volpi canta Beth Carvalho, musa inspiradora de sua carreira – Foto: Juarez Godoy

O público vai relembrar canções inesquecíveis como “Andança”, o primeiro grande sucesso da cantora, “As rosas não falam”, de Cartola, “Folhas Secas” e “Vou Festejar”, entre outras músicas imortalizadas na voz de Beth. A seleção do repertório do show foi feita pelo renomado jornalista, crítico musical e autor de vários livros sobre a Música Popular Brasileira, Tárik de Souza.

“Tárik tem um conhecimento muito vasto. Ele tem toda a biografia e entende toda a história dela, a importância de cada música. Então, ele me mandou uma seleção das músicas mais importantes e eu filtrei de acordo com o meu gosto”, contou Bruna sobre o processo criativo do show.

A discografia de Beth é tão rica que essa segunda seleção ainda passou por outra filtragem, desta vez feita por Rildo Hora. Ele foi produtor da sambista e participará da homenagem na parte do arranjos.

Cantar composições de artistas que a inspiram sempre fez parte das apresentações de Volpi, e o desejo de realizar um projeto com o qual pudesse homenagear Beth Carvalho já existia há um tempo. A marca que a sambista deixou na vida de Bruna e o interesse mútuo de parceria entre a cantora e Rildo foi a oportunidade de fazer acontecer.

“É maravilhoso [trabalhar com o produtor], é tipo a realização de um sonho. […] Isso para mim é sucesso, e hoje eu tenho o reconhecimento do Rildo”, disse sobre a parceria. “Muitas vezes ele diz ‘é minha nova Betinha’”.

Show acontece neste domingo 17), em Santa Bárbara – Foto: Divulgação

O projeto “Bruna Volpi – homenagem a Beth Carvalho” está sendo desenvolvido há cerca de dois anos e tem o patrocínio do Grupo de Supermercados e Atacados São Vicente, através do ProAC (Programa de Ação Cultural).

A apresentação deste domingo é o segundo show do projeto. O primeiro aconteceu em Piracicaba no mês passado e o plano, revelado exclusivamente ao LIBERAL, é que a iniciativa volte a ocorrer em formato de turnê em 2024.

“A gente não tem a intenção de fazer uma homenagem para despertar aquele sentimento de angústia. O público pode esperar muita alegria. Queremos fazer o que a Beth sempre fez, que é levar alegria com samba no pé, cantar junto, unir e festejar”.

Identificação de cantora para cantora

Em mais de 50 anos de carreira, a cantora e compositora Beth Carvalho gravou inúmeros sucessos e se destacou como intérprete de sambas-enredos em uma época em que apenas homens cantavam os temas das escolas de samba.

A cantora Bruna Volpi vê uma ligação direta com Beth na luta para ter espaço em um meio machista. “Com ela e com Clara Nunes, principalmente. A Clara também cantava numa época extremamente machista. Eu sempre usei a minha voz para cantar e dar voz a pautas importantes da nossa sociedade, e machismo é uma delas”, disse.

Bruna começou a estudar música aos oito anos de idade, no Conservatório Carlos Gomes, de Campinas, onde se formou em Música Popular – Canto. Começou a trabalhar com música aos 14, e desde então vê o machismo do meio.

“Nós temos essa força, e mesmo a gente tendo, ainda somos muito subestimadas. Então, tem sim uma relação e eu espero que esse cenário comece a mudar. Que a gente seja cada vez mais ouvida e levada a sério”.

Bruna Volpi canta Beth Carvalho