Santa Bárbara recebe projeto cultural nesta semana

Jovem em Cena 2 oferece oficinas com ênfase nas práticas de atuação e criação coletiva de cenas

Inscrições devem ser feitas na Estação Cultural, onde acontecerão as oficinas - Foto: Arquivo / Liberal

O projeto Jovem em Cena 2 chega a Santa Bárbara d’Oeste nesta semana. Trata-se de um projeto incentivado pelo Proac, que oferece oficinas de vivência teatral, com ênfase nas práticas de atuação e criação coletiva de cenas, para jovens a partir de 14 anos.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas na Estação Cultural, local em que acontecerão as oficinas. O endereço é Avenida Tiradentes, 2, Centro. As oficinas serão realizadas às terças-feiras (27 de setembro, 04, 11, 18 e 25 de outubro), das 18h às 22h.

Com 20 participantes, cada turma vivenciará algumas das principais práticas que fazem parte da profissão de ator/atriz, ou seja, procedimentos relacionados ao trabalho técnico de expressão corporal e vocal, bem como a capacidade de trabalhar coletivamente no desenvolvimento da criação cênica.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ao longo dos encontros os participantes terão contato com toda a jornada pertinente aos processos criativos em teatro, desde o estágio mais inicial até o momento de se apresentar para um público como atores e atrizes, e receberão certificado de conclusão. A coordenação artística do projeto é de Fabiano Lodi.