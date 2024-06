Santa Bárbara recebe projeto cultural com exibição de filmes gratuita neste fim de semana

Uma experiência cinematográfica ao ar livre chega à Santa Bárbara d’Oeste neste fim de semana. A carreta do projeto cultural “Cine Rodas” estaciona no Tivoli Shopping no sábado (29) e domingo (30) para exibir filmes gratuitos ao público. A atração funcionará das 18h30 às 21h.

O Cine Rodas é realizado em uma carreta itinerante com 21 metros de extensão. O objetivo do projeto é democratizar o acesso à arte e ao cinema, levando as exibições para cidades do interior do Brasil.

Na Região Metropolitana de Campinas, Santa Bárbara foi a escolhida para receber o projeto. No telão serão exibidos curtas-metragens com temas da atualidade.

Entre os filmes, “Ian”, uma animação da Mundo Loco CGI Ian Foundation, abordando a paralisia cerebral e a importância da inclusão. Já “Balú” conta uma história sobre a amizade entre um menino e seu cachorro, enquanto a animação “Folded Wish”, retrata a jornada de duas irmãs gêmeas em busca da cura para uma doença fatal.

O curta espanhol “Cordas” instiga reflexão sobre o amor incondicional e a amizade verdadeira, enquanto “La Bruxa” é uma história sobre uma feiticeira em busca do amor.

Acompanhando o “Cine Rodas”, a exposição “Tapete Vermelho” estará aberta para visitação das 15h às 17h. A mostra fica dentro da carreta e apresenta 10 cartazes inspirados no material de divulgação da estreia dos filmes e animações que são exibidos durante as sessões de cinema.

O diferencial da exposição é que o projeto montou uma estrutura pensada especialmente para pessoas com deficiência.

Ela é totalmente inclusiva, já que para entrar na carreta, o cadeirante terá um elevador acessível. Os cartazes são desenvolvidos em sistema tátil com texturas em Braille, permitindo que pessoas com deficiência visual possam tocá-los para que também desfrutem da exposição.

Além disso, o Tapete Vermelho tem audiodescrição em todas as obras através de QR Code, fones para pessoas com espectros, cadeiras para nanismo, gigantismo e obesidades.

O Tivoli Shopping contará com o apoio do Instituto Pernas da Alegria, projeto social voltado às crianças, jovens e adultos com deficiências da região.

“Há 14 anos trabalho voluntariamente com pessoas com deficiência, e sei o quanto é importante proporcionar momentos de felicidade e integração para todos. É uma alegria imensa contribuir com essa iniciativa do Cine Rodas, em parceria com o Tivoli”, disse a palhaça Lilica, do Instituto Pernas da Alegria.

Para a idealizadora do projeto, Sueli Parisi, da Mosaiky, trazer a iniciativa para Santa Bárbara d’Oeste é um marco significativo.

“Estamos felizes em proporcionar uma experiência cultural acessível e inclusiva, levando cinema e arte para todos os moradores dessa cidade tão especial. Acreditamos que a cultura tem o poder de transformar vidas e estamos comprometidos em fazer essa transformação acontecer aqui”, disse.

Cine Rodas

Data e horário: sábado (29) e domingo (30), das 18h30 às 21h

Local: Estacionamento do Tivoli Shopping

Endereço: Rua do Ósmio, 699 – Vila Mollon IV, Santa Bárbara d’Oeste

Horário da exposição: das 15h às 17h