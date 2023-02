Santa Bárbara recebe pedidos de uso de espaços culturais

A Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste abriu formulário online para o recebimento de pedidos de uso de espaços culturais do município. A pasta também está recebendo propostas de apoio a ações artísticas na cidade para 2023.

Estão disponíveis para pedidos de uso o Anfiteatro Municipal Detinha Dagnoni, Biblioteca Pública Municipal Maria Aparecida Almeida Nogueira, Casa do Artesão Roldão de Oliveira, Centro Cultural Edgard Tricânico D’Elboux, Centro Cultural e Biblioteca Prof° Léo Assad Sallum, Centro de Memórias Historiador Antonio Carlos Angolini, CEU das Artes – Ariovaldo Inácio – Vardão/Estação Cidadania Cultura, Museu da Imigração e Complexo Usina Santa Bárbara.

Centro de Memórias Historiador Antonio Carlos Angolini – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Com reformas programadas, o Teatro Municipal “Manoel Lyra” e o anfiteatro do CEU poderão receber reservas apenas no segundo semestre.

É preciso preencher o formulário com antecedência mínima de 15 dias em relação à data que pretende utilizá-lo. A gestão do espaço vai entrar em contato para dar andamento e formalização do Termo de Autorização de Uso.

Também é possível pedir apoio a eventos e projetos culturais envolvendo apresentações artísticas de teatro, dança, música, contação de histórias e circo, entre outras.

Os pedidos podem ser feitos no site da secretaria. Mais informações pelo (19) 3464.9424, ou então pelo e-mail agendacultura@santabarbara.sp.gov.br.