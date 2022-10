Santa Bárbara recebe espetáculo ‘Sing – Quem canta seus males espanta’

Figurinos reproduzem visual dos personagens com o estilo “cosplay” - Foto: Rudi Silva

O Teatro Municipal Manoel Lyra, em Santa Bárbara, recebe neste final de semana o espetáculo de dança “Sing – Quem canta seus males espanta”, produzido pela escola Ballet Art Sandra Godoy, de Americana. O musical pode ser visto na sexta-feira (21) e no sábado (22), às 20 horas, ou no domingo (23), às 19 horas. Ingressos estão à venda pelo site Ingresso Digital.

Neste ano, 135 alunos com idades a partir de 4 anos participam da apresentação. “Como ficamos dois anos parados, fazendo festivais on-line, estamos super ansiosos para voltar ao teatro. Os alunos estão animados”, comentou Vanessa Chieus, diretora artística.

Além dela, também fazem a direção artística do espetáculo Mayne Sass e Otávio Delaneza. A direção geral é de Mayara Godoy Duarte, Sandra Godoy e Antônio Carlos Duarte.

No filme “Sing”, um empolgado coala decide criar uma competição de canto para aumentar os rendimentos de seu antigo teatro. A competição movimenta o mundo animal e promove a revelação de diversos talentos da cidade, todos de olho nos 15 minutos de fama e no prêmio em dinheiro.

Segundo Vanessa, o filme foi escolhido como inspiração por apresentar um musical animado e leve, que vai ajudar o público a se distrair e divertir. Isso se dá, principalmente, através das músicas, que prometem envolver espectadores de todas as idades. São sucessos como “Faith”, com Stevie Wonder e Ariana Grande; “Hallelujah”, de Tori Kelly; “Under Pressure”, de Queen e David Bowie, e “Shake it off”, de Taylor Swift.

Acontece. Espetáculo “Sing – Quem canta seus males espanta”, da escola Ballet Art Sandra Godoy