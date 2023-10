Santa Bárbara recebe concerto gratuito com obras de Mozart e Beethoven neste sábado

Com proposta de levar música erudita ao interior, apresentação acontece às 19h no Anfiteatro Detinha Dagnoni

A música clássica sobe ao palco em Santa Bárbara d’Oeste com a apresentação da temporada 2023 do “Concertos EPTV”, que acontece gratuitamente neste sábado (14), às 19h, no Anfiteatro Municipal Detinha Dagnoni. O repertório apresentado terá obras de Mozart e Beethoven.

Com a proposta de levar a música erudita ao interior de São Paulo, o concerto abrange composições fundamentais do repertório camerístico do período clássico romântico dos compositores. A música de câmara é o termo usado para formações de pequenos grupos de instrumentos e músicos.

Concerto camerístico apresenta obras de Mozart e Beethoven – Foto: Divulgação

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Um quarteto de Beethoven, por exemplo, é feito na mesma estrutura do que uma sinfonia que tem 60, 70, 80 pessoas no palco. […] mas isso não quer dizer que a parte artística seja menos poderosa no concerto camerístico”, explicou o violoncelista Roberto Ring, que apresenta o repertório ao lado do violinista Pablo de León (spalla da Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo), e do violista Horácio Schaefer (chefe do naipe das violas da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo).

Para a apresentação, eles recebem como convidado o violinista Abner Landim para completar o quarteto de cordas para Beethoven, que é composto por dois violinos, violão e violoncelo. “O nosso convidado, como segundo violino, é um dos violinistas mais importantes do Brasil”, apontou Ring.

De acordo com o violoncelista, o repertório foi pensado para um público abrangente, inclusive para as pessoas que nunca foram a um concerto de música clássica. Apesar do caráter erudito, Roberto aponta que as composições não deixam de ser populares, a exemplo de Mozart que é o artista mais popular de todos os séculos, ou Beethoven, que tem melodias que ecoam pelo Brasil afora através de carros que vendem gás de cozinha.

“É mito que as pessoas não gostam de música clássica, às vezes elas não têm oportunidade. Eu percebo que no interior, por exemplo, o público é jovem, mais jovem do que em São Paulo capital, e muito mais aberto”, comentou.

O grupo já percorreu o interior paulista com apresentações, e aponta que a recepção do público sempre foi animada e calorosa, como em Americana, onde já estiveram por diversas vezes. A apresentação de sábado será a terceira passagem do trio em Santa Bárbara, onde esperam a mesma receptividade de sempre.

Os interessados em prestigiar o concerto devem comparecer uma hora antes do início da apresentação ao anfiteatro, localizado na Avenida Monte Castelo, 1000, para retirada do ingresso.

Conheça os músicos

Abner Landim é um dos violinistas brasileiros renomados internacionalmente – Foto: Divulgação

O trio León, Schaefer e Ring completam 22 anos de atividade em 2023, e são nomes relevantes da música clássica brasileira. O grupo já ultrapassou a marca de mais de 800 concertos realizados no Brasil. Além disso, já representaram o país na Argentina e Chile, em concertos na Série Llao Llao, no Alvear em Buenos Aires, no Festival Internacional de Ushuaia e na Fundação Beethoven de Santiago.

Já receberam convidados do mundo todo, e, juntamente com o pianista francês Emmanuel Strosser, gravaram o arranjo de 1805 feito por Ferdinand Ries da Sinfonia Eroica de Beethoven.

O convidado Abner Landim é mestre e bacharel pela Buchmann-Mehta School of Music da Universidade de Tel-Aviv, onde foi aluno de Hagai Shaham e Chaim Taub. Em 2011 recebeu o diploma de honra ao mérito e em 2013 obteve junto ao Quarteto Brasileiro de Tel Aviv o primeiro lugar na competição de música de câmara da universidade, apresentando-se na Alemanha, Israel e Brasil.