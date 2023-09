Santa Bárbara recebe a Orquestra Conservatório Carlos Gomes

Evento gratuito acontece no dia 15 de setembro, na Estação Cultural da Fundação Romi

Orquestra Conservatório Carlos Gomes, durante apresentação em Campinas

Em setembro, o projeto “Clássicos em Cena” em Santa Bárbara d’Oeste recebe a Orquestra Conservatório Carlos Gomes, de Campinas. Com o patrocínio da Romi S.A., por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, o evento é gratuito e acontece no dia 15 de setembro (sexta-feira), às 20h, na Estação Cultural da Fundação Romi, no centro.

A história da orquestra começa há mais de 60 anos, quando o maestro e professor Luiz Di Túllio formou e desenvolveu uma orquestra no Conservatório Carlos Gomes, a mais tradicional escola de artes de Campinas, criada em 1927, que mais tarde se tornaria a Orquestra Universitária, embrião para a formação da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas.

Nas décadas de 80 e 90, a Orquestra Conservatório Carlos Gomes foi reativada e ficou sob a regência de Edmundo Hora, seguido por José Eduardo Gramani, dentre outros destacados nomes da música erudita.

Desde 2020, volta à ativa, desta vez sob a liderança do violinista Silas Simões, unindo músicos profissionais, estudantes, docentes e apoiadores do Conservatório, que tem se destacado ao valorizar o repertório de música brasileira, aproximando-se do público por meio de apresentações em praças e igrejas da região de Campinas.

A ideia de difundir música clássica e instrumental de forma gratuita e acessível ao público em geral foi também o ponto de partida para a criação do projeto Clássicos em Cena, pelo maestro Parcival Módolo em parceria com o produtor cultural Antoine Kolokathis, fundador da Direção Cultura.

O maestro acompanha os eventos como comentarista e apresentador, intercalando breves curiosidades entre os números musicais, sobre os compositores, contexto e história da música, de forma bastante envolvente e descontraída.

Professor e regente com carreira internacional, Parcival Módolo tem mestrado em música dos séculos 17 e 18 na Alemanha e doutorado pela University of Southern California, em Los Angeles.

Foi Maestro Titular e Diretor Artístico da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas e Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto e atualmente é coordenador geral da Divisão de Arte e Cultura do Instituto Presbiteriano Mackenzie em São Paulo, além de atuar regularmente como regente convidado em várias orquestras brasileiras e no exterior.

Direção Cultura

Sediada em Campinas, desde 1999 a Direção Cultura presta consultoria e desenvolve projetos culturais, sociais e esportivos em parceria com empresas, artistas, ONGs e órgãos públicos.

Aliados a ações de responsabilidade social, educação, meio ambiente e cidadania, os projetos do grupo – que inclui também a empresa Kalithéa, em São Paulo – alcançam diversos públicos e promovem o desenvolvimento com resultados efetivos e transparentes.

SERVIÇO

Clássicos em Cena em Santa Bárbara d’Oeste

Convidado: Orquestra Conservatório Carlos Gomes

Entrada Franca

Data: 15 de setembro de 2023 (sexta-feira)

Horário: 20h

Local: Estação Cultural da Fundação Romi – Av. Tiradentes, 2 – Centro – Santa Bárbara d’Oeste