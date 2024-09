Santa Bárbara recebe 1ª edição do +um Fest neste sábado, com entrada gratuita

Festival terá a banda sueco-brasileira Elephant Run e as atrações locais Do Prado e Chococorn and the Sugarcanes, além de DJs

A primeira edição do +um Fest acontece neste sábado (28), a partir das 16h, na Estação Cultural da Fundação Romi, em Santa Bárbara d’Oeste. A entrada para o evento é gratuita.

O line-up do festival conta com a banda sueco-brasileira Elephant Run, que traz um repertório autoral com estilo folk sueco, psicodelia, erudito, jazz, progressivo e trip hop.

A banda sueco-brasileira Elephant Run – Foto: Divulgação

A banda barbarense Chococorn and the Sugarcanes apresentará músicas autorais com estilos influenciados pelo midwest emo e pop punk, e o cantor americanense Do Prado cantará suas composições que misturam a essência clássica da MPB com elementos modernos, como beats e bases eletrônicas.

Nos intervalos, os DJs locais Dani Cucatti e Cordero serão os responsáveis por agitar o público com sucessos do rock até as mais novas brasilidades. Além dos shows, o evento contará com uma praça gastronômica e áreas cobertas e abertas.

Chococorn and the Sugarcanes, de Santa Bárbara – Foto: Divulgação

O evento é realizado pelo selo musical e produtora de artistas e eventos +um Hits, que iniciou suas atividades em janeiro de 2024 com o objetivo de apoiar profissionais, principalmente aqueles do interior de São Paulo, promovendo o desenvolvimento e a diversidade do novo mercado musical.

Atualmente a equipe é formada pelos empresários e fundadores Gustavo Sartori, José Guilherme Padovani, Marcos Leite e pelo time de produção e marketing que tem Gabriel Cordero e Lucas Borges.

O artista Do Prado, de Americana – Foto: Divulgação

“Nosso foco é atuar em todas as vertentes do novo mercado musical, agenciando artistas do interior de uma forma completa, para que assim eles tenham a estrutura necessária para se dedicarem à qualidade do trabalho musical. É uma forma de valorizarmos a arte e, principalmente, fomentar a cena local”, conta Gustavo.

“Aqui na região temos muitos talentos buscando oportunidades, mas infelizmente esses artistas acabam ofuscados por não conseguirem levar seus trabalhos para o público, seja por falta de espaço, de orçamento, de conhecimento sobre divulgação, gravação, entre outros fatores que dificultam a vida de quem deseja seguir uma carreira profissional. Nossa missão com a +um Hits é impulsionar os nomes que compõem esse novo momento da música brasileira, o qual chamamos de ‘nova música’”, destaca José Guilherme sobre o cenário regional da música e os profissionais envolvidos.

*Estagiária sob supervisão de Cristina Bianco Alves