Santa Bárbara d’Oeste terá oito blocos no Carnaval DuzEnta 2023

Evento gratuito acontece entre os dias 18 e 20 de fevereiro, no Centro

Bloco das Bárbaras superou 10 mil foliões em 2020, último ano do Carnaval - Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

O Carnaval DuzEnta 2023, de Santa Bárbara d’Oeste, terá oito blocos animando as ruas da região central. Terminou na semana passada o prazo para inscrição de grupos, e os blocos foram divulgados pela Prefeitura na sexta-feira (13). O carnaval de rua da cidade acontece nos dias 18 e 19 de fevereiro, das 15h às 23h, e 20 de fevereiro, das 18h às 23h. A entrada é gratuita.

Os grupos inscritos são Bloco do Traquitana, Bloco das Bárbaras, Bloco Amigos da Lilica, Maracatu Estação Quilombo, Bloco BoraLá, O Bloquinho, Bloco do Roque e Bloco Apareceu a Margarida. O ponto oficial da dispersão será a Praça Central da cidade. De acordo com a Prefeitura, os representantes dos blocos vão se reunir para definir a concentração, itinerário, horários e número de foliões.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A tradicional festa não é realizada desde 2020 por conta da pandemia. Sua última edição registrou público recorde rotativo de 38 mil pessoas. Lançado em 2018, o Carnaval DuzEnta foi inspirado nas décadas “entas”, dos anos 1950 a 1990, em que Santa Bárbara viveu o tradicional carnaval de rua com blocos e carros alegóricos. O evento nasceu com o objetivo de homenagear o passado e celebrar a nostalgia na comemoração dos 200 anos do município.

Grupos

O Bloco do Traquitana conta com um mini trio elétrico tocando marchinhas de carnaval O Bloco das Bárbaras nasceu em 2016 e teve adesão crescente, superando 10 mil foliões em 2020. A organização do bloco sentiu a necessidade de amplificar o som da banda por meio de um trio elétrico para que o raio de abrangência musical fosse ampliado.

O Amigos da Lilica é composto por crianças e adolescentes com deficiência, promovendo a inclusão. Já o Maracatu Estação Quilombo tem como público a população afro-brasileira, brincantes da cultura popular, da dança e das religiões de matrizes afro-brasileira. O Bloco BoraLá conta com público familiar e traz marchinhas de carnaval.

O Bloquinho é um bloco de carnaval para os pequenos foliões da cidade e região. Em pleno Carnaval, o público também poderá curtir o melhor do rock’n’roll com o Bloco do Roque. O grupo Apareceu a Margarida traz para a rua a alegria dos antigos carnavais e as tradicionais marchinhas carnavalescas.