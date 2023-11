Santa Bárbara divulga projetos habilitados na Lei Paulo Gustavo

As inscrições inabilitadas podem apresentar recurso sobre o assunto no prazo de cinco dias

Os projetos que foram habilitados para recebimento de recursos da Lei Paulo Gustavo pelo município de Santa Bárbara d’Oeste foram divulgados nesta quinta-feira (23). No total foram três editais, dois para área audiovisual e um para demais áreas da cultura. A lista completa de habilitados pode ser consultada no site da prefeitura.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os projetos inscritos foram submetidos a análise documental e técnica. Aqueles que foram inabilitados podem apresentar recurso no prazo de até cinco dias úteis após a publicação do resultado.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O recurso deve ser enviado no e-mail licitacoes@santabarbara.sp.gov.br ou protocolado no Setor de Licitações da Prefeitura, localizado na Avenida Monte Castelo, 1.000, 4º andar, no Jardim Primavera. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Após análise do recurso impetrado será publicada a lista final de contemplados.

Confira os editais que tiveram resultados divulgados:

Edital LPG – Audiovisual – Inciso I, contemplando as categorias de criação de longa metragem, média metragem, curtas, videoclipes musicais, curtas metragens, webséries, games e outros produtos da linguagem audiovisual. Foram inscritos 26 projetos, dos quais 12 foram habilitados.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Edital LPG – Audiovisual – Inciso III, contemplando as categorias de Capacitação, formação e qualificação no audiovisual; Apoio à realização de festivais e mostras de produções audiovisuais e Memória, a preservação e a digitalização de obras ou acervos audiovisuais. Foram inscritos cinco projetos, dos quais dois foram habilitados.

Edital LPG – Demais das Áreas da Cultura, projetos que contemplem a difusão e circulação de ações/obras artísticas ou eventos culturais (encontros, mostras, festivais, saraus e feiras) presenciais. Foram inscritos 45 projetos, dos quais 14 foram habilitados.