Santa Bárbara divulga elenco da 25ª edição do Espetáculo Via Crucis

O elenco principal da 25ª edição do Espetáculo Via Crucis, de Santa Bárbara d’Oeste, foi revelado na manhã desta terça-feira (20). A tradicional encenação da paixão de Cristo acontecerá de 26 a 31 de março, sempre às 20h, no Complexo Usina Santa Bárbara, com entrada gratuita.

O ator Gabriel Mazon retorna mais uma vez para dar vida a Jesus de Nazaré. Pela segunda vez, Brunna Oliveira interpreta Maria de Nazaré. André Lima é Satanás, e Diego Daroz, estreante no Via Crucis, é Pilatos.

Com a figura da “mãe” como figura central em sonância com Jesus, o espetáculo ganha uma nova percepção sob a narração da personagem Matre Myriam, interpretada por Vitória Ezidio.