Santa Bárbara divulga atrações musicais para o Festival Gastronômico

Entrada do público é gratuita - Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste / Divulgação

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste divulgou as atrações musicais do Festival Gastronômico – Edição Inverno 2022. O evento será realizado nos dias 10, 11 e 12 de julho na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao Parque Araçariguama.

No domingo (10), o festival vai contar com apresentações da banda Soul Blues, que toca repertório próprio e covers de blues, soul e rock n’ roll; e The New Drunks, que mescla cultura celta e irlandesa ao rock’n’roll.

Na segunda-feira (11), Sheila Canova e Banda trazem sucessos do sertanejo, seguida do Grupo Alto Astral, que apresenta clássicos do samba e hits da MPB.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Encerrando o evento na terça-feira (12), a banda barbarense CPK Rock Band traz repertório voltado aos clássicos internacionais do rock; e a Banda SKA7, também de Santa Bárbara, que traz grandes clássicos do rock, pop e reggae.

No domingo, o evento será das 16h às 21h. Na segunda e terça-feira, vai das 18h às 23h. Com entrada gratuita, o festival contará com 15 estabelecimentos de Santa Bárbara que vão oferecer um cardápio com 15 pratos livres e seis opções exclusivas.