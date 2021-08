Santa Bárbara amplia horário de funcionamento dos espaços culturais

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, divulgou na tarde desta segunda-feira (9) uma atualização do protocolo de retomada das atividades dos equipamentos culturais e Bibliotecas Públicas Municipais, seguindo as medidas de prevenção à disseminação da Covid-19 do Plano São Paulo, elaborado pelo governo estadual.

O protocolo prevê o início gradativo das atividades presenciais, inicialmente realizadas com agendamento, por meio dos canais de comunicação de cada local, online e telefônico. Para solicitações de Uso de Equipamentos Culturais, o agendamento deve ocorrer pelo site: www.santabarbara.sp.gov.br/agendacultura.

Prefeitura informou protocolos se segurança no empréstimo de livros das bibliotecas (abaixo) – Foto: Imprensa – Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste

“Tratamos com muita responsabilidade a retomada das atividades culturais no Município. O prefeito Rafael Piovezan sempre conduziu o assunto com máxima atenção. Todos os passos que estamos dando visam certificar a segurança do público e servidores da Secretaria. Optamos por ainda limitar algumas flexibilizações para garantir o distanciamento entre pessoas e assegurar o conforto dos usuários”, explicou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix, em nota divulgada à imprensa.

Estarão funcionando de segunda a sexta-feira, das 9h às 12 horas e das 13h às 17 horas os seguintes equipamentos culturais: Biblioteca “Neide Crócomo” / Estação Cidadania Cultura – CEU das Artes, Centro Cultural e Biblioteca “Profº Léo Assad Sallum”, Biblioteca Pública Municipal “Maria Aparecida Almeida Nogueira” e Centro Cultural “Edgard Tricânico D’Elboux”

De terça à sexta-feira, das 9h às 12 horas e das 13h às 17 horas, funcionam o Centro de Memórias “Historiador Antônio Carlos Angolini” e o Museu da Imigração de Santa Bárbara d’Oeste. Já o Teatro Municipal ” Manoel Lyra” e o Anfiteatro Municipal ” Detinha Dagnoni” funcionam mediante agendamento.

Equipamentos culturais previstos no Protocolo de Retomada:

Dias de funcionamento: de segunda a sexta-feira

Horário de funcionamento: das 9h às 12h / das 13h às 17h

• Biblioteca “Neide Crócomo” / Estação Cidadania Cultura – CEU das Artes – Rua Argeu Egídio dos Santos, 100 – Planalto do Sol II • WhatsApp e telefone: (19) 3458-5868

• Centro Cultural e Biblioteca “Profº Léo Assad Sallum” – Rua do Algodão, 1450 – Cidade Nova • WhatsApp e telefone: (19) 3457-4627

• Biblioteca Pública Municipal “Maria Aparecida Almeida Nogueira” – Rua Campos Sales, 72 – Vila Breda • WhatsApp e telefone: (19) 3455-2619

• Centro Cultural “Edgard Tricânico D’Elboux” – Rua Padre Arthur Sampaio, 76 – Conj. Hab. Roberto Romano • WhatsApp e telefone: (19) 3454-0331

Dias de funcionamento: de terça a sexta-feira

Horário de funcionamento: das 9h às 12h / das 13h às 17h

• Centro de Memórias “Historiador Antônio Carlos Angolini” – Rua João Lino, 362 – Centro • WhatsApp e telefone: (19) 3455-7000

• Museu da Imigração de Santa Bárbara d’Oeste – Rua João Lino, 371 – Centro • WhatsApp e telefone: (19) 3455-7000

Funcionamento mediante agendamento:

• Teatro Municipal ” Manoel Lyra” – Rua João XXIII, 61 – Centro • telefone: (19) 3464-9424

• Anfiteatro Municipal ” Detinha Dagnoni” – Avenida Monte Castelo, 1000 – Centro • telefone: (19) 3464-9424

Informações para reserva de livros pelo telefone e WhatsApp:

• Nome completo

• Data de nascimento

• Nome do livro

Antecipe sua consulta: www.santabarbara.sp.gov.br/biblioteca

Atendimento presencial mediante agendamento:

Agendamentos com períodos de 15 minutos

Permanência na biblioteca de 15 minutos

• Manhã: 9h, 9h15, 9h30, 9h45, 10h, 10h15, 10h30,10h45, 11h, 11h15, 11h30, 11h45

• Tarde: 13h, 13h15, 13h30, 13h45, 14h, 14h15, 14h30,14h45, 15h, 15h15, 15h30, 15h45, 16h, 16h15, 16h30, 16h45

Medidas de segurança no empréstimo de livros

• Uso obrigatório de máscara, higienização das mãos com álcool em gel 70% e aferição de temperatura

• Luvas plásticas para manuseio de livros (oferecido pelas bibliotecas)

Quantidade de títulos por empréstimo (adulto e infantil): 4 livros

• Período de empréstimo: 15 dias

• Período de renovação: 15 dias adicionais

• A renovação deve ser presencial mediante agendamento

• Período máximo de empréstimo: 30 dias

• Protocolo de devolução: o leitor deve depositar o livro emprestado em recipiente específico, identificado como “Devolução”

• Para devoluções não é necessário agendamento

• A devolução de livro emprestado no período de funcionamento adaptado deve ser realizada no último dia útil do período de reserva, ficando impedida a antecipação da entrega

• Protocolo de higienização: o livro devolvido será retirado do acervo e mantido em quarentena no período de 7 dias.

Medidas de segurança no uso do Teatro Municipal ” Manoel Lyra” e Anfiteatro Municipal ” Detinha Dagnoni”