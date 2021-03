Santa Bárbara abre mais cinco oficinas culturais online

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste abre inscrições para cinco novas oficinas culturais gratuitas e online, que serão ministradas neste mês de abril. As inscrições seguem até o dia 6 e 14.

Serão disponibilizadas pela plataforma Zoom as oficinas: “Introdução à edição de vídeo digital”; “Fundamentos em negócios de música – direito autoral e monetização”; “Personas anônimas – máscaras em Upcycling”; “Amor romântico e violências de gênero: análise das mídias de massa” e “Entre e saias – pequenos recortes de uma brincadeira dançada para quartos, salas e cozinhas”.

Ainda seguem abertas as inscrições das oficinas divulgadas anteriormente neste mês de março: “Órgãos e Astros” (Escrita de Cinema & Literatura), “O poder das narrativas em tempos de crise” e “Nós já conhecíamos a beleza antes dela existir: imagem e autoimagem do negro na arte e na cultura visual” – podem ser acessadas no site da Prefeitura pelo link.

A ação é realizada pelo Programa Oficinas Culturais, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo e gerenciado pela Poiesis (Instituto de Apoio à Cultura, à Língua e à Literatura), em parceria com a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

Oficina de Fundamentos em Negócios de Música será ministrada por Ricardo Cantaluppi, pelo Zoom – Foto: Divulgação

OFICINA: INTRODUÇÃO À EDIÇÃO DE VÍDEO DIGITAL

Coordenação: Lucas Gervilla

Datas e horários: 20, 22, 27 e 29 de abril, das 10h às 12h

Inscrições: 23 de março a 6 de abril, com 30 vagas

Plataforma: Zoom

Público-alvo: Podem participar estudantes, jovens produtores, cineastas iniciantes, entusiastas do cinema (documentário e ficção), pessoas que queiram trabalhar como Youtubers ou vlogers, e ainda profissionais que passaram a exercer seus trabalhos através de vídeo durante a pandemia. Não é necessário ter experiência prévia, nem equipamento profissional, podem ser usados computadores, celulares ou tablets.

Link para inscrição: https://forms.gle/MErMPYaQT6CurnhZ6

Sinopse: Por meio de explicações seguidas de exercícios rápidos será apresentada a edição como processo fundamental na produção audiovisual. Durante a oficina, os participantes entram em contato com diferentes técnicas e conceitos de edição e montagem, visando fornecer aos participantes elementos para o enriquecimento de seus vídeos.

OFICINA FUNDAMENTOS EM NEGÓCIOS DE MÚSICA – DIREITO AUTORAL E MONETIZAÇÃO

Coordenação: Ricardo Cantaluppi

Datas e horários: 20, 22, 27 e 29 de abril, das 14h às 16h

Inscrições: 23 de março a 6 de abril, com 80 vagas

Plataforma: Zoom

Público-alvo: Músicos, gestores públicos, agentes e produtores culturais, pesquisadores, representantes de coletivos, movimentos e instituições culturais, produtores musicais, técnicos e operadores da área de entretenimento e demais interessados pelo tema

Faixa etária: 18 anos

Link pro formulário: https://forms.gle/dc89qkLQSzmQFjqWA

Sinopse: A oficina pretende ampliar o conhecimento dos participantes sobre as atividades, funções e exigências do mercado musical e, sobretudo, demarcar a indelével presença da música pelos mais diversos campos e atividades econômicas.

OFICINA PERSONAS ANÔNIMAS – MÁSCARAS EM UPCYCLING

Coordenação: Daniel Normal

Datas e horários: 20, 22, 27 e 29 de abril, das 14h às 16h

Inscrições: 23 de março a 6 de abril, com 20 vagas

Plataforma: Zoom

Público-alvo: pessoas a partir de 16 anos. Interessados em processos artísticos.

Materiais necessários: materiais que seriam descartados (em especial roupas, acessórios, embalagens, caixas, etc), cola quente, tesouras, estiletes, agulhas e linhas, cola branca, cola de tecido, grampeador.

Link pro formulário: https://forms.gle/CCFwdS1oAKTg63nd9

Sinopse: Os participantes poderão criar novas personas e/ou seres que os representem como identidade através de máscaras, utilizando das técnicas de upcycling, que é o processo de criar algo novo e melhor a partir de itens antigos. Em contraste com a reutilização ou a reciclagem, o Upcycling usa materiais existentes para melhorar os originais.

OFICINA – AMOR ROM NTICO E VIOLÊNCIAS DE GÊNERO: ANÁLISE DAS MÍDIAS DE MASSA

Coordenação: Amanda Rosa

Datas e horários: 20, 22, 27 e 29 de abril, das 18h às 20h

Inscrições: 23 de março a 6 de abril, com 40 vagas

Plataforma: Zoom

Público-alvo: artistas, produtoras(es) de conteúdo, educadoras(es) e demais interessados

Link pra inscrição: https://forms.gle/ky47pTLAMkfSjP2L7

Sinopse: Pretende-se que os participantes pensem criticamente sobre o conceito de “amor romântico”, comumente difundido nas mídias de massa. Trata-se de ponderar como os indivíduos naturalizam este “ideal de felicidade” que, analisado na atualidade, torna-se um dos pressupostos para as violências de gênero, sobretudo nas relações afetivo-sexuais.

OFICINA: ENTRE E SAIAS – PEQUENOS RECORTES DE UMA BRINCADEIRA DANÇADA PARA QUARTOS, SALAS E COZINHAS

Coordenação: Fernanda Iannuzzi

Datas e horários: 26, 28 e 30 de abril, das 10h às 12h

Inscrições: 31 de março a 14 de abril

20 Vagas

Plataforma: Zoom

Público-alvo: Interessados a partir de 16 anos.

Materiais necessários: Tesoura e recortes de tecidos de 1,5m x 1,5m (pode ser improvisado com toalhas de mesa e lençol sem uso). O tecido escolhido será recortado e se transformará em uma saia.

Link pra inscrição: https://forms.gle/qa5JDTLKBdrqsWXb8

Sinopse: A atividade propõe a construção de uma dança através do objeto saia e da sensação de girar em formato pensado para os espaços da casa. Se contaminando das danças brasileiras como ponto de partida desses experimentos dançantes com saias, os participantes poderão experimentar algumas danças coletivas do universo da cultura popular brasileira, de forma individualizada, aguçando suas próprias danças internas, que se conectam com as saias e com os ambientes da casa. A experiência propõe a reflexão: quem comanda o movimento? A saia objeto? O corpo expressivo? A alma sensível?