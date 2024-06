Santa Bárbara abre inscrições para projetos remanescentes da Lei Paulo Gustavo

O período de cadastro segue até o dia 17 de julho e deve ser realizado no site da cultura do município

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste abriu inscrições para projetos a serem realizados pela LPG (Lei Paulo Gustavo) com a verba remanescente dos editais lançados em 2023, com valor total de R$ 461 mil. O período para cadastro segue até o dia 17 de julho pelo site www.culturasbo.com.br/editais.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Podem participar profissionais da cultura barbarenses, artistas residentes do município e grupos e coletivos culturais que possuam no mínimo de 50% de seus integrantes residentes em Santa Bárbara.

Os artistas devem ter atuado social ou profissionalmente nas áreas artísticas e culturais nos 12 meses imediatamente anteriores à data de publicação dos editais.

O Edital de Chamamento Público LPG – Audiovisual prevê a seleção de 10 projetos audiovisuais de profissionais da cultura barbarenses que contemplem ações culturais exclusivamente na linguagem audiovisual, a serem realizadas no município.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O edital pode ser consultado no mesmo site. Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato no WhatsApp do Centro Cultural e Biblioteca “Profº Léo Sallum” via telefone (19) 3457.4627, ou pelo e-mail.