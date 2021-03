Santa Bárbara abre inscrições para festival de K-pop

Evento K-Power Festival será online e contará com música, dança, interação e cultura sul-coreana

Já estão abertas as inscrições para o K-Power Festival online em Santa Bárbara d’Oeste. Organizado pelo grupo cover ICON-E, o projeto acontece nos dias 10, 11 e 17 de abril, e contará com atividades envolvendo a cultura sul-coreana para os inscritos. As inscrições seguem até dia 24 de março.

Festival é realizado pelo grupo cover ICON-E – Foto: Divulgação

No primeiro dia, o festival vai contar com três workshops ministrados por pessoas relevantes na cena do K-pop da região.

Já no dia 11, será a vez das aulas com o professor e coreógrafo Jun Hosotoni, o dançarino Gabriel Kiomi e a professora de K-Pop e coreógrafa Beatriz Ribeiro.

Por fim, no dia 17, os inscritos vão participar de uma competição de dança, que será dividida em seis categorias (Solo – Rookies; Solo – Veteranos; Duo/Trio –Rookies; Duo/Trio – Veteranos; Grupo – Rookies; Grupo – Veteranos). Ao final, serão premiados primeiro, segundo e terceiro lugar de cada categoria.

“Nós queremos fomentar o K-pop, porque esse gênero ajuda a desenvolver a parte artística e social dos adolescentes”, conta a integrante do grupo cover ICON-E, Natália Ribeiro.

O projeto é desenvolvido com recursos da lei Aldir Blanc Lei Federal (nº 14.017/2020), de auxílio emergencial artístico. O festival ainda tem apoio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.