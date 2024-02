Santa Bárbara abre edital para patrocínio de eventos

A Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste mantém aberto até dia 31 de dezembro o Edital de Chamamento Público para Patrocínio de Eventos realizados pelo Município. O edital é dividido por cotas de apoio, patrocínio e apresentação.

Os potenciais patrocinadores podem conferir o documento no site www.culturasbo.com/editais. Podem participar pessoas físicas, pessoas jurídicas de direito privado ou de direito público, entidades da sociedade civil, associações de moradores, ONGs e sindicatos, desde que legalmente constituídos.

Os interessados devem formalizar o “Protocolo de Intenção de Patrocínio” em papel timbrado, na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo via sistema de protocolo, de acordo com anexos do edital, contendo a qualificação do interessado, o evento que está disposto a patrocinar, a indicação do(s) gênero(s) e/ou serviço(s) que está disposto a patrocinar e a cota que deseja assumir.

A administração ressaltou que os mesmos poderão indicar um ou mais gêneros e/ou serviços no protocolo e que, ao informar a cota que deseja assumir, os interessados deverão respeitar o investimento mínimo sugerido.

Para eventuais dúvidas e esclarecimentos, a secretaria abre como canal de comunicação o e-mail cultura@santabarbara.sp.gov.br e telefone (19) 3455.7000. A repartição tem funcionamento de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

