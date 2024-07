‘Samples Assim’: produtor de Americana faz sucesso na internet com técnica musical

A semelhança que você nota entre duas músicas pode não ser puramente coincidência, na verdade pode ser um “sample”. A técnica musical é mais comum do que parece e o perfil viral do Instagram @samplesassim, do produtor musical Eduardo Meneghel, de Americana, mostra o recurso sendo utilizado naquelas músicas que muitos são fãs.

O termo sample é uma tradução de “amostra”. No universo fonográfico é um recurso, que se refere ao fragmento de uma música já gravada que é reutilizada em uma outra.

A técnica ficou popular entre os anos 1970 e 1980 no gênero hip hop, justamente por causa das mixagens dos DJs, que usavam – e usam – uma música como base para outras rimarem “por cima”.

Ao longo dos anos, o recurso se popularizou e é encontrado nos mais diversos gêneros, do sertanejo, ao MPB e rock. Eles inclusive podem “conversar” entre si.

O produtor musical Eduardo Meneghel – Foto: Leonardo Matos/Liberal

“Basicamente é o uso de um trecho para você fazer uma nova música. Então é como se fosse uma reciclagem”, disse Eduardo.

Um exemplo citado pelo criador de conteúdo digital é a música “Hang Up”, da cantora Madonna. “Ela tem um tecladinho muito clássico, todo mundo que já ouviu vai lembrar. Só que, na verdade, ela pegou um sample da banda ABBA […] e ela fez com esse trecho uma nova música”, contou.

O recurso não é restrito aos ritmos internacionais. Eduardo também deu exemplos de músicas brasileiras como Homem na Estrada, dos Racionais, que usa trecho de Tim Maia, e AmarElo, do Emicida, com sample do Belchior.

Foi mostrando samples de canções famosas que o perfil do também músico atingiu os 155 mil seguidores e alguns vídeos alcançaram quase 2 milhões de usuários da rede social.

Os vídeos, em formato de Reels, apresentam inicialmente a música que fez uso do sample e em seguida ao movimento de Eduardo girando um disco do lado A para o lado B, tem início o trecho original.

Ele aponta que a técnica já é bem conhecida entre os “ouvintes” que nasceram entre entre os anos 1980 e 2000, então não é o sample que causa a surpresa, mas sim as músicas que utilizam do recurso.

“Acho que é isso que causa a surpresa do pessoal, e ainda motiva a galera a pesquisar, a querer entender a origem ou influência da música”, contou.

Além dos samples, Eduardo também mostra possíveis referências para instigar o público de seus vídeos, e também versões de músicas que ficaram famosas na interpretação de outros artistas.

O início do perfil

Eduardo Meneghel, que já trilha seu caminho na música desde 2015 entre bandas e trabalhos autorais, criou o perfil no início deste ano durante o recesso do trabalho. O produtor já tinha o costume de mostrar esses samples, mas de uma maneira mais simples em seu perfil pessoal e na aba dos “stories”, que estava ao alcance apenas de seus amigos.

Foi então que uma amiga sugeriu que ele continuasse com esse tipo de conteúdo, mas de uma forma diferente. Ela apresentou alguns perfis internacionais que fazem algo parecido.

“Então eu adaptei ao meu formato, fiz do jeito que eu achava melhor […], enfatizando muito a música brasileira”, contou.

Eduardo passou o mês de dezembro de 2023 pesquisando e gravou alguns vídeos para conseguir postar com certa periodicidade. A página começou do “zero”, com nenhum seguidor, mas o perfil cresceu rápido.

“Começou a viralizar a partir do quinto vídeo. Então eu tinha, sei lá, 500 visualizações e depois começou a ir pra 10 mil, 20 mil […] e no próximo já foi pra 100 mil, 200 mil. Foi assim, muito rápido”, contou.

Em questão de um mês e meio, o perfil @samplesassim já tinha milhares de seguidores, que o músico interpreta como uma comunidade. Muitos dos vídeos que produz foram sugestões nos comentários da página, de fãs que gostariam de ver se mais alguém reconhecia a semelhança em algumas músicas.

“Não são só os brasileiros que pegam ideias do exterior ou exemplos de música pra fazer covers, mas os estrangeiros também pegam música brasileira”, disse “Então é legal essa troca, acho que ajuda a entender um pouco mais da gente e de onde vem as coisas que a gente gosta”.