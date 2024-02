Sâmi Rico lança música inspirada no clássico ‘Decida’, de Milionário e José Rico

“Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar”. Certamente, a poesia de Airo Garcia Barcellos, em “Decida”, se tornou um hino no sertanejo ao ser interpretada originalmente por Milionário & José Rico. A letra, que é uma declaração de amor, inspirou Sâmi Rico a escrever “Bêbado Sem Noção”, sua nova música.

A composição do jovem morador de Americana relembra o sucesso estrondoso de “Decida” logo nos primeiros acordes, que também tem partida da frase “Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar”. Depois, Sâmi segue a mesma linha passional para contar sobre a dor de uma paixão que chegou ao fim.

A referência não está só no início da letra, mas também na fala cantada “decida”, no começo do segundo verso do refrão de “Bêbado Sem Noção”.

“Uma modesta homenagem para quem foi e sempre será o meu grande ídolo. ‘Bêbado Sem Noção’ fala sobre aquela paixão sem limites, doída, que todos nós já tivemos ou um dia teremos. Que os fãs do sertanejo recebam a faixa com o mesmo amor e carinho com que ela foi feita”, fala Sâmi.

Bem ao estilo modão, a canção, assinada por Sâmi Rico, Felipe Bessa, Will Bucci e Lucas Avona, traz uma fusão de modernidade e nostalgia ao resgatar um trecho do clássico de seu pai, Zé Rico, mas com um sentido mais atual.

Na letra, ao contrário de “Decida”, que pede uma conclusão da amada que está confusa se continua ou não no relacionamento, Sâmi pede que seu novo afair decida se quer fazer companhia ao eu-lírico, que acabou de terminar um relacionamento.

“Todo bar que a gente for, eu já fui com ela/Tudo que é de beber, já bebi com ela/E quando eu lembro dela, viro o chato ‘Zé Ruela’”, diz a letra.

Um dos pontos fortes da canção é a produção musical de Vinícius Leão que remete aos elementos do tradicional mariachi, uma das paixões de Zé Rico.

No videoclipe, lançado nesta sexta-feira (23), Jacques Jr. retrata fielmente a letra de “Bêbado Sem Noção” incluindo personagens para compor a trama. Em um bar, um homem que sofre a dor de um amor interrompido, se vê desesperado ao lembrar da antiga companheira.

Entre cenas inusitadas, cômicas e reais, Sâmi assiste tudo do palco onde realiza o show e dá vida ao final inusitado. A produção é o primeiro videoclipe da carreira do cantor, que pode ser conferida em seu canal oficial “Sâmi Rico”.

“Tudo ainda é muito novo, mas a vontade de cantar é imensa. Em algum momento decidi ouvir as palavras de meu pai que afirmou em uma conversa entre nós e minha avó que eu tinha que fazer a música do meu jeito, com o meu estilo. Meu pai é inigualável e muitos se perguntam se eu seguirei a mesma linha. Minha resposta é sim, a mesma linha de amor imensurável pela música”, disse Sâmi.

O jovem cantor, inclusive, já deu voz à clássica canção interpretada por seu pai e Milionário. No projeto Pot Pourri (junção de diversas melodias conhecidas), Sâmi gravou uma série de vídeos cantando as canções da dupla, inclusive “Decida”. A produção seriada também pode ser conferida no canal do filho de José Rico.