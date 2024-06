Sâmi Rico lança música com participação de Gustavo Mioto

No clima do mês mais romântico do ano, o cantor Sâmi Rico lançou “Erro e a errada”, sua parceria com o sertanejo Gustavo Mioto. A faixa está disponível em todas as plataformas digitais e já atingiu mais de 80 mil visualizações no videoclipe oficial, no YouTube.

“Erro e a errada” é uma composição do próprio Sâmi em parceria com Vinni Miranda, Gui Prado, Valéria Leão e Vinícius Leão. O cantor acredita que irá conquistar o público com “uma história diferente”, objetivo que tem buscado em suas novas produções.

“É uma ‘pancada romântica’, uma gíria que uso”, disse. A composição conta a história de uma mulher que tem um amante. Ela marcou de conversar com o marido para expor a traição porque não aguentava mais o peso da culpa.

O amante, interpretado por Sâmi, aconselha a tomar cuidado porque o marido pode fingir que perdoou e no fim “dar o troco na mesma moeda”. “[eu digo] para ela não se esquecer que só virei amante porque nele falta alguma coisa”, contou.

“Erro e a errada” já está disponível nas principais plataformas de distribuição digital. A produção musical é assinada por Vinícius Leão, e a direção de vídeo ficou a cargo de Jacques Jr. Romântico.