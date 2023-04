Sâmi Rico é anunciado como atração da Festa do Peão de Americana

Filho do sertanejo José Rico, o cantor Sâmi Rico vai se apresentar na 35ª Festa do Peão de Americana. O nome foi divulgado nesta quarta-feira (26) na página oficial do evento no Instagram. Sâmi Rico se apresenta na noite de 10 de junho, um sábado, como convidado do cantor Gusttavo Lima. Na edição do ano passado da festa, ele também participou do show do sertanejo.

Cantor Sâmi Rico vai se apresentar na 35ª Festa do Peão de Americana – Foto: Facebook / Reprodução

O jovem de 22 anos mora em Americana e tem se lançado na carreira artística. Recentemente, divulgou em seu canal no YouTube videoclipes de um acústico, com a gravação da autoral “Preguiça e Pijama”, além das interpretações de “Juras de Amor” e “Estrela”. Ele também lançou seu primeiro EP, “Na Moagem”, com sete releituras. O cantor José Rico morreu em 2015, quando Sâmi tinha 14 anos.

A 35ª Festa do Peão de Americana acontece nos dias 9, 10, 11, 16, 17 e 18 de junho e recebe nomes como Ana Castela, Luan Santana, Maiara e Maraisa, Edson e Hudson, Jorge e Mateus, Chitãozinho e Xororó, e Zezé Di Camargo e Luciano. Os ingressos estão à venda no site Total Acesso.