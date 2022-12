Sambistas animam o Tivoli Shopping nesta terça-feira

Turma de amigos do "Pôxa" se reúne para show gratuito com repertório de sucessos do samba

O Tivoli Shopping promove um show de samba hoje (27) com o grupo barbarense Pôxa. A apresentação será a partir das 19h30, na praça de alimentação. A entrada é gratuita. O repertório trará clássicos do samba raiz e alguns sucessos mais recentes do gênero. Integram a apresentação do grupo músicas de Jorge Aragão, Benito de Paula, Exaltasamba e Demônios da Garoa.

O grupo Pôxa teve início na década de 1990 com a união de quatro amigos – Clodo (vocal), Sérgio (pandeiro), Val (rebolo) e Toninho (ganzá). Eles se reuniam para fazer samba com pandeiro, balde e um chocalho improvisado, feito com uma lata cheia de arroz.

O show do grupo de amigos “Pôxa” irá embalar as compras e o passeio de quem estiver no shopping – Foto: Divulgação

“A gente se reunia na frente da casa de um amigo. Comprei um pandeiro e fomos em uma feira em Santa Bárbara, onde encontramos um outro amigo nosso com um pandeiro nas barracas e achamos interessante. Tivemos a ideia de começar a tocar”, contou Sérgio ao LIBERAL.

Com o tempo, os amigos foram se aprimorando nas técnicas musicais e investiram em instrumentos melhores.

O nome do grupo é uma referência à música “Poxa”, de Gilson de Souza. “Era a música que a gente mais tocava no começo, era mais ou menos fácil e conseguíamos desenvolver nosso samba”, explicou Sérgio.

O grupo se reúne pelo menos uma vez por mês para os shows, e o dinheiro arrecadado serve para custear aparelhagem de som e os músicos freelancers que completam as apresentações. O show no Tivoli trará na formação, além dos quatro fundadores, Vitor (cavaquinho e violão), Wellington (tantã), Kiko (surdo) e Alemão (pandeiro).

“O show irá embalar as compras e o passeio de quem estiver no shopping. Passado o Natal, será o momento dos consumidores realizarem as trocas dos presentes natalinos e também fazerem as compras com foco nas festas de Réveillon ou mesmo para as viagens típicas das férias de janeiro”, disse o Tivoli Shopping.

Para o pandeirista, o grupo ajuda a manter viva uma amizade que começou na infância. “Falo que não temos um grupo de samba e sim de amigos. O samba veio para dar durabilidade na nossa amizade, temos muitos amigos que em certa idade foi cada um para um canto e não se viu mais. Achamos no samba um meio da amizade se perpetuar”, finalizou Sérgio.

HORÁRIO. O Tivoli Shopping retoma nesta semana seu horário normal de funcionamento, que havia sido ampliado por conta do Natal. O empreendimento fica aberto das 10h às 22h, até sexta-feira (30).

No sábado (31), véspera de Ano Novo, o shopping vai funcionar das 10h às 17h, e no domingo (1°) as lojas e os quiosques permanecerão fechados, com funcionamento opcional a partir das 17h para as operações de alimentação e lazer. O cinema terá expediente no 1º de janeiro a partir das 17h30.

Já o restaurante Coco Bambu terá horário especial de funcionamento. No dia 31, o restaurante ficará aberto no horário do almoço, fechando às 15h. E no dia 1º de janeiro, a operação volta a ser normal, com atendimento das 11h30 às 22h.