Samba da Aninha será atração da feijoada da Paróquia São João Batista neste domingo

O Samba da Aninha entra em cena em mais um evento da região. O grupo se apresenta neste domingo (21), no “Feijoada com Samba”, realizado pela Paróquia São João Batista, localizada no bairro Mollon, em Santa Bárbara d’Oeste. A atração faz parte das comemorações do 20º aniversário de ordenação do pároco, Padre Cláudio Carvalho.

Com início às 11h, o evento proporciona a chamada “combinação perfeita”, de acordo com os organizadores, juntando o samba com a feijoada.

O convite para o evento custa R$ 60, incluindo o show e a feijoada, que acompanha arroz, farofa, vinagrete e couve. Crianças de até sete anos não pagam, enquanto aquelas de idade entre oito e 11 pagam R$ 35. Bebidas serão comercializadas no local.

Os ingressos podem ser adquiridos através do WhatsApp (19) 3458-2909. A Feijoada com Samba será realizada no pátio social da Paróquia São João Batista, localizada na Rua do Estanho, na altura do número 15, no Mollon.

O Samba da Aninha está previsto para entrar no palco do evento a partir das 12h30, com a animação e a sonoridade do samba. Aninha Barros, vocalista do grupo, tem o costume de apresentar os chamados clássicos do samba, como Beth Carvalho e Zeca Pagodinho, o que ela chama de “carro-chefe” dos shows.

No entanto, o grupo também aposta nas brasilidades, passando pelo pagode dos anos 1990, versões do MPB, axés e sambas-enredos.

Apesar de ser recorrente em eventos na região, Aninha tem um “show único” a cada apresentação. Isso acontece porque a cantora costuma seguir a empolgação do público para dar continuidade ao repertório, conforme a própria revelou recentemente em entrevista ao LIBERAL.

“A escolha pelo Samba da Aninha ocorreu porque ela já tem uma grande tradição nas paróquias aqui da região e sempre atrai um grande público. Então a gente percebe o talento que ela tem”, contou o coordenador de festas e eventos da paróquia, André Aparecido de Souza.