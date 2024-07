Salão Internacional do Humor de Americana divulga lista de ganhadores

No total, 25 participantes foram premiados na edição deste ano, com valores de R$ 50 a R$ 200

Salão do Humor de Americana 2024 reuniu trabalhos em cartum, charge, HQ, tirinha, conto, mangá e grafite – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A 23ª edição do Salão do Humor de Americana premiou 25 participantes. A lista de ganhadores do concurso cultural foi divulgada na tarde desta sexta-feira (5). Os prêmios variam de valores de R$ 50 a R$ 200.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O Salão premiou participantes por categorias. Os ganhadores fizeram trabalhos em cartum, charge, HQ, tirinha, conto, mangá e grafite, e foram divididos entre primeiro e segundo lugar.

Os premiados são Josymar Uyoa, Brenda Moura, Denis Campos, Janaína Cuyuna, Maria Schiavon, Heloisa Diniz, Samuel Moreira, Kayo Cardoso, Henrique Oliveira, João Berto e Julia, da Escola Lenhares.

O Salão do Humor também premiou participantes através da categoria interativa, na qual o público votava em seus favoritos. Karen Ticona, de Nova Odessa, ficou em primeiro lugar com 63 votos, enquanto Stella Elias, de Americana, pegou o segundo com 45 votos.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

A mostra premiou ainda 10 alunos destaques: Vitoria Silva, do NEI; Lavinia Vieira, do Pinke; Alanis Morgão, do Mattos Gobbo; Adrieli R Santos, do Dilecta; Isabella dos Santos; do Dom Bosco; Iasmim Bonini e Jeyane Oliveira, do Padovani; Ana da Silva, do João Thienne; Miriã da Silva, do Risoleta; Vitória Oliveira; do Antonio Matarazzo; e Larissa Silva, do Leny Boer.

Os estudantes do fundamental premiados nesta edição foram Maria de Rizzo, Veronica Rafael, Ana Moreno e Mayara de Lima. Maria Camargo levou o prêmio destaque da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).

“Eles foram muito criativos […] a qualidade dos trabalhos, do meu modo de ver, está bastante satisfatória”, disse o organizador do salão, Geraldo Basanella, em entrevista recente ao LIBERAL.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Além dos premiados, o Salão do Humor também fez uma menção honrosa aos trabalhos das alunas Lara Marques Giatti, Larine Pereira, Julia Polido e Isabelly Lima, de Santa Bárbara.