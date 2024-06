Salão Internacional do Humor de Americana abre visitação a partir deste sábado

O 23º Salão Internacional do Humor de Americana estará com visitação aberta a partir das 9h deste sábado (22). A tradicional mostra ficará disposta pelo prédio da Câmara Municipal até o dia 30 de junho. O público pode visitar o salão todos os dias da semana.

A mostra está aberta de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados e domingos, das 9h às 17h.

O organizador do Salão Internacional do Humor de Americana, Geraldo Basanella – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Nesta edição, serão expostos 260 trabalhos, entre charge, cartum, caricatura, histórias em quadrinhos, tirinhas, grafite, mangá, pequenos contos, poemas jocosos e caricatura em escultura.

As peças expostas foram escolhidas entre 800 trabalhos inscritos no Salão Internacional do Humor. A estimativa é de que cerca de 2.500 obras tenham sido produzidas, já que as escolas que submeteram trabalhos à mostra fizeram uma pré-seleção antes.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O tema proposto e não obrigatório foi “Ando preocupado com o que ando preocupado…”. De acordo com o organizador do evento, Geraldo Basanella, a reflexão instigou a arte dos participantes.

“Eles foram muito criativos, mesmo porque o tema estava favorável para isso, e a qualidade dos trabalhos, do meu modo de ver, está bastante satisfatória”, contou.

Algumas dessas preocupações levantadas pelos artistas são contemporâneas, segundo Basanella. Entre as citadas pelo organizador estão a internet, uso do celular e jogos.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

“Nessas abordagens a gente se pergunta: ‘será que isso realmente é válido? Será que eu não estou me perdendo dentro do universo de opções?’. Hoje você tem um turbilhão de opções para colocar a sua própria atenção e dedicar as suas ações”, refletiu.

O evento também receberá 60 obras do acervo do Salão Internacional do Humor de Piracicaba. Os trabalhos são provenientes da edição do ano passado, que tinha como tema proposto “50 Anos: Crise da Meia Idade”.

Basanella conta que as obras são “incomparáveis” e demonstram bem as condições físicas e psicológicas que as pessoas atingem ao passar dos 50 anos.

Novidade

Durante a visitação da mostra, o público poderá votar em suas obras favoritas e concorrer a prêmios. A inciativa do Salão Internacional do Humor é propor maior interação com os visitantes.

Cada pessoa poderá “eleger” sua obra favorita uma vez ao dia. O controle será feito pelo número do RG dos votantes.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Além de colaborar na eleição do pódio e na premiação dos artistas, o público também concorrerá a prêmios em dinheiro, que será sorteado de acordo com a base de RG dos votantes.

Salão Internacional do Humor de Americana

Dias e horários: segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e sábados e domingos, das 9h às 17h

Local: Câmara Municipal de Americana

Endereço: Avenida Monsenhor Bruno Nardini, 1835 – Jardim Miriam

Entrada: gratuita