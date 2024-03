Salão de Humor, de Americana, está com inscrições abertas para participação

A sugestão de temática deste ano é “Ando preocupado com o que ando preocupado”, que não é obrigatória no entanto - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

As inscrições para a 23ª edição do Salão de Humor estão abertas e ocorrem até o dia 17 de maio. O tradicional evento de arte gráfica será realizado entre os dias 15 a 23 de junho, com abertura exclusiva para participantes no dia 14, na Câmara Municipal de Americana.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A sugestão de temática deste ano é “Ando preocupado com o que ando preocupado”, que não é obrigatória no entanto. Os trabalhos devem ser entregues na Biblioteca Municipal ou na Diretoria Regional de Ensino, em papel A4.

As obras que podem concorrer no Salão de Humor são compreendidas nas categorias: charge e cartum; HQ, tirinhas e pequenos contos de humor/poemas jocosos; caricatura em arte gráfica e em escultura; mangá humor e grafite humor. Além disso, terão categorias de premiação exclusivas para produções do Ensino Fundamental I e II.

Cada autor poderá inscrever até 3 obras de uma categoria ou distribuídas entre elas. As diretrizes do evento solicitam que o trabalho seja entregue junto a um breve relato contendo os fatos, pessoas ou situações nele expressados.

Cada uma das seis categorias terá dois vencedores, 1º e 2º lugares, que receberão R$ 200 e R$ 100 respectivamente a depender da categoria. Os prêmios também podem ser R$ 100 e R$ 50 para o pódio e o seu sucessor. O valor da premiação de cada categoria pode ser conferido no regulamento.

A premiação valerá apenas para autores de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia e Paulínia.

Salão do Humor acontece entre os dias 15 e 23 de junho – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

“É uma atividade cultural ímpar através de uma linguagem diferenciada, que é a linguagem gráfica”, disse o idealizador do evento, Geraldo Basanella. “É uma linguagem bastante desafiadora que desenvolve o raciocínio e a capacidade de percepção dos alunos, adolescentes e mesmo dos adultos”, completou

Geraldo aponta que na edição anterior do Salão do Humor, em 2023, foram quase duas mil pessoas participando do evento com suas obras.

Assim como em outros anos, o evento terá o acervo do Salão Internacional de Humor de Piracicaba e obras de autores de Campinas integrado à mostra, que estará dividindo espaço com as produções locais. As produções da região compreendem as cidades de Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia e Paulínia.

A Biblioteca Municipal está localizada na Praça Comendador Müller, 172, no Centro, enquanto a Diretoria de Ensino fica na Rua Duque de Caxias, 600.