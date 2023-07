Saga ‘Sobrenatural’ chega ao fim em novo filme

A franquia de horror Sobrenatural chega ao fim com o quinto filme da saga, que estreia nesta quinta-feira (6) nos cinemas. O elenco original retorna em “Sobrenatural: A Porta Vermelha” para o último capítulo da aterrorizante saga da família Lambert, que encerra um ciclo e coloca seus demônios para trás de uma vez por todas.

“Sobrenatural: A Porta Vermelha” encerra de uma vez por todas a saga da família aterrorizada pelo sobrenatural – Foto: Divulgação_Sony Pictures Brasil

No novo filme, pai e filho, Josh (Patrick Wilson) e Dalton (Ty Simpkins), precisam ir o mais fundo que já estiveram no “Além”, encarando de frente os traumas sombrios de sua família e enfrentando uma série de novos e profundos medos que se escondem atrás da porta vermelha.

Dez anos após os eventos do segundo filme, Josh e Renai (Rose Byrne) se divorciaram e ele luta para juntar as peças de uma vida que parece ter grandes buracos que ele não consegue preencher. Dalton, agora um jovem adulto, está indo para uma faculdade de artes da Costa Leste e tem um relacionamento conturbado com seu pai. A família descobre que as portas do passado não estão fechadas, e pesadelos há muito esquecidos vão aterrorizá-los novamente.

Além de protagonizar o filme, Patrick estreia como diretor e aponta que a relação do pai com o filho é afetada pelos eventos que aconteceram. “Eles têm capítulos perdidos – buracos em suas memórias – e há ressentimento da parte de Dalton. Dois homens que não conseguem expressar o desejo de melhorar seu relacionamento porque não sabem onde ele deu errado. E, no entanto, eles estão ligados em mais de uma maneira, e os fãs de ‘Sobrenatural’ sabem exatamente o que isso significa”, disse.

INÍCIO. No primeiro filme de Sobrenatural, Josh e Renai se mudam para uma casa maior com a família. Um dos filhos do casal, Dalton, sofre um acidente estranho no novo lar. Após isso, ele deita para dormir e não acorda mais.

O retorno de Dalton para a casa após um período no hospital marca o início de aparições vistas pela mãe e flashbacks vividos pelo pai, que depois de um acontecimento sinistro concorda em se mudar de casa. Mas o problema não estava no local, mas sim em uma entidade que assombra a família.

No filme, o público é apresentado a um ‘mundo paralelo’, um reino escuro, onde os mortos permanecem até achar o caminho para realizar a passagem, lugar onde os vivos não podem ir, mas Josh acessa em busca de Dalton. O fim deu o gancho para a continuação da história, já que o pai pode não ser ele mesmo.