Ruas centrais de Santa Bárbara recebem performance artística

As ruas da região central de Santa Bárbara d’Oeste vão ser palco para o espetáculo performático “Onde Está Você?” na manhã deste sábado. Apresentando a técnica de teatro de animação com bonecos híbridos, a Cia. Fios de Sombra, de Campinas, aborda o tema de pessoas em situação de rua. A intervenção artística é gratuita.

A dramaturgia convida o público a imaginar como seria nunca mais ver alguém querido. Um bilhete pedindo ajuda para encontrar uma pessoa desaparecida é o mote da performance, assim como a possibilidade de presenciar esse reencontro.

Na produção, atriz empresta suas pernas para completar o corpo de um boneco – Foto: Ricardo Lima / Divulgação

Diferente do teatro de animação tradicional, no boneco híbrido uma atriz empresta suas pernas para completar o corpo de um boneco, e assim ambos coabitam o mesmo espaço. Ainda pouco difundida no Brasil, a técnica têm como referência as atrizes Daiane Baumgartner e Rakoo de Andrade (que mora na França), que se uniram à Paloma Barreto, da companhia de teatro campineira. A direção do espetáculo é de Lucas Rodrigues.

“Nesse espetáculo, compartilhamos a perna e um dos braços do ator manipulador. Metade é um corpo de verdade, e a outra metade é um objeto. Trabalhamos nosso corpo inteiro para criar a impressão de dar vida ao objeto”, explicou Rakoo à reportagem do LIBERAL.

A ideia para o espetáculo surgiu da observação de Lucas sobre uma pessoa em situação de rua. Todos os dias, ele a via parando ao lado dos carros esperando uma reação. “Não falava nada, não pedia dinheiro. Fui me perguntando se tinha parente, pai, mãe, e comecei a me tocar que era uma pessoa comum, o que nos separava parecia muito pouco. Me despertou interesse tocar nesse ponto para tentar criar empatia, tirar essa invisibilidade”, contou o diretor.

O boneco híbrido busca estabelecer um sentido com o tema dos moradores de rua. “A técnica mistura o corpo das atrizes com o boneco, que traz essa vida real para uma matéria inerte, algo que não tem vida, é um paradoxo”, explica Lucas.

CÊNICA. Diferente da dinâmica convencional em que o público vai até um espaço para assistir a uma peça, em “Onde Está Você?” o espetáculo é quem vai até um local com movimentação. O público-alvo são as pessoas já inseridas na dinâmica daquela região, que se deparam em seu trajeto com a instalação cênica e podem escolher interagir com aqueles personagens.

“O espetáculo tem sido uma experiência interessante. Surgem questionamentos, um rapaz perguntou durante a performance quem ia estar com cobertor embaixo de um sol forte, e nisso passou um morador de rua coberto. A sensação é que as pessoas de repente abrem os olhos, se chocam com o boneco, mas ali do lado está acontecendo uma realidade idêntica. Vemos uma movimentação do pessoal que acompanha, de fazer pensar mesmo”, contou a atriz Paloma Barreto.

A apresentação do espetáculo performance “Onde Está Você?” será a partir das 10h nos arredores da Praça Rio Branco, no Centro de Santa Bárbara d’Oeste. A duração varia entre 30 e 50 minutos, dependendo da interação com o público.

A intervenção artística foi contemplada pelo Proac (Programa de Ação Cultural) do Estado de São Paulo.