RPM trilha o caminho de volta ao sucesso e prepara novo álbum

Foi no estúdio da Gold FM, durante a gravação do programa Old Is Cool, que Fernando Deluqui, do RPM, contou a história por trás da nova formação da icônica banda do período mais fértil do rock nacional, nos anos 80. Agora, se prepara para lançar um novo disco e continua se apresentando pelo país.

O começo do RPM é conhecido, eles revolucionaram a música em pouquíssimo tempo. Em 84 fizeram um show no Cineclube, na Vila Madalena, e em dois meses eram a banda mais falada das noites de São Paulo. Seis meses depois, já tinham contrato com a gravadora. Em menos de um ano desde o show de estreia, lançaram o primeiro disco, o “Revoluções Por Minuto”.

“Como o Luiz Schiavon disse para mim no almoço outro dia, os astros se alinharam”, confidenciou Deluqui durante a entrevista na Gold FM. Segundo ele, chegava a ser assustador o número de coincidências e pessoas que vinham oferecer oportunidades para a banda. Mas, em três anos, o grupo já tinha ‘acabado’.

“As coisas aconteceram muito rapidamente, muita coisa boa aconteceu. Foi um grande aprendizado para mim, divisor de águas na minha personalidade, e eu guardo com muito carinho tudo que aconteceu lá porque nós, integrantes da banda, somos quem somos até hoje por isso. Nós estamos levando o nosso legado à frente, com nova formação, graças àqueles tempos”.

Após dois hiatos da banda e mais alguns discos gravados, em 2017, o então vocalista do RPM, Paulo Ricardo, quis dar um tempo, mas os demais integrantes não. Mas eles não poderiam continuar juntos usando o mesmo nome da banda. Em 2018, depois de uma ação na justiça, o RPM pôde retornar ao trabalho, desta vez sem o antigo vocalista.

Até então, Fernando Deluqui não queria retornar, mas Luiz Schiavon o convenceu. “Chegou para mim e falou ‘não Nando, você não está percebendo o que vai acontecer’”, contou. Ali, ele soube que seria ouvido e participaria mais ativamente nas decisões e composições da banda.

“O RPM tem vida própria, e depois dessa conversa com o Luiz, uns 15 ou 20 dias depois, eu fui para São Carlos e reencontrei um cara que há 10 anos eu não via”, disse. Em um encontro inesperado e espontâneo, ele e este antigo amigo fizeram um show juntos e dividiram o vocal. Ali ele soube quem seria o novo baixista da RPM, o Dioy Pallone.

Os ensaios da banda retornaram com o baterista da formação original, Paulo Pagni, o PA, mas ele faleceu. “Ele passou o bastão para um cara espetacular, que é profissional, o baterista Kiko Zara, de Jundiaí, e nós estamos de novo em quarteto”.

NOVO ÁLBUM. Os trabalhos da nova formação – Fernando Deluqui, Luiz Schiavon, Dioy Pallone e Kiko Zara – retornaram ainda em 2018, com shows sempre lotados e gravações de novas canções que agora estão sendo compiladas e lançadas no novo álbum Sem Parar.

Sem Parar, de Deluqui e Schiavon, também é o nome do novo single. A canção apareceu durante o período da pandemia e vazou para o repertório dos shows da banda logo em seguida.

A canção tem sonoridade alegre que lembra o RPM dos anos 80, com letra que fala de honra, humildade e resiliência.

E Deluqui deixou o convite: no dia 14 de julho o RPM se apresenta em São Pedro, a cerca de uma hora de Americana. “Quem puder se locomover para ver a nova formação, vou puxar uma sardinha, mas a molecada está tocando muito e com espontaneidade”, disse.