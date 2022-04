Roupa Nova faz show na Red Eventos nesta sexta-feira

A banda Roupa Nova é recordista de temas de novela, com canções que embalaram casais da ficção e da vida real - Foto: Divulgação

Completar quatro décadas de sucesso na música brasileira não é para qualquer um. A banda Roupa Nova é dona de uma trajetória de sucesso, repleta de trilhas sonoras e canções de amor. O grupo sobe ao palco da RED Eventos, em Jaguariúna, nesta sexta-feira (8), levando o melhor do romantismo e comemorando seu aniversário com o público da região. O evento tem apoio do LIBERAL.

A banda carrega números impressionantes em sua caminhada. Foram 38 discos lançados, com mais de 20 milhões de cópias vendidas. O Roupa Nova é recordista de temas de novela, com 35 canções que embalaram casais da ficção e da vida real.

A história começou em 1980, quando o grupo formado por Cleberson, Feghali, Kiko, Serginho e Paulinho (morto em 2020) foram chamados para gravar um tema de final de ano da Rádio Cidade. O produtor sugeriu a mudança do nome da banda para Roupa Nova, e de lá para cá eles não pararam mais.

Foram os responsáveis por tocar o “Tema da Vitória”, composto por Eduardo Souto Neto e que se tornaria o tema de Ayrton Senna; também é deles a música tema do “Xou da Xuxa”, do “Vídeo Show” e do “Rock in Rio”. Entre os sucessos da banda, ficaram marcadas no imaginário popular canções como “Whisky a Go-Go”, “Dona”, “Volta pra Mim”, “Anjo”, “Seguindo no Trem Azul”, “A Viagem” e “Coração Pirata”.

“Acredito que deixamos um legado na história da música. Somos a banda com maior número de músicas em trilhas sonoras. Fazemos parte da vida de muitos brasileiros, em cada show novas histórias emocionantes aparecem. Isso só nos faz ter certeza que trilhamos o caminho certo e continuamos nele. Amamos o que fazemos, acho que esse é o segredo”, disse o guitarrista Kiko.

Prova disso é que em 2019 lançaram o álbum “As Novas do Roupa”, com 11 canções inéditas, e que está disponível nas plataformas digitais.

PERDA. O grupo completou 40 anos de trajetória no ano de 2020, mas precisou adiar as comemorações por conta da pandemia. No mesmo ano, o cantor Paulinho faleceu. Ao ser internado para um transplante, contraiu Covid-19. Ele teve complicações, não resistiu e morreu em 14 de dezembro.

Após o baque da perda, os integrantes retomaram o trabalho no ano seguinte para honrar a história que escreveram ao lado do companheiro. O Roupa Nova voltou aos palcos em outubro de 2021 com Fabio Nestares como o sétimo integrante, assumindo os vocais ao lado dos demais membros.

“A cada nova apresentação um friozinho na barriga, ainda mais após período de pandemia. Estamos ansiosos por essa volta”, afirmou o guitarrista. “Estamos com sede de música, com muita saudade do nosso público e dos nossos palcos. Estamos com a energia lá em cima, e esperamos a galera para dividir com a gente esse momento”, completou o integrante da banda.