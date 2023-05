Rota Cervejeira será realizada neste final de semana em Americana

Evento reunirá cerveja, comida e música no sábado e domingo, no CCL

Banda Artéria Rock é uma das atrações do evento - Foto: Divulgação

A Rota Cervejeira será neste final de semana em Americana, e para acompanhar a “gelada” terá muito rock´n roll. Ao todo serão sete bandas, que estão distribuídas entre os dois dias de evento, sábado e domingo, a partir das 11h no CCL (Centro de Cultura e Lazer).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No sábado, a programação musical tem início às 11h30 com a viola pantaneira de João Ormond no show “Por Todo o Canto”, com a convidada Ana Rafaela. Às 14h30, a banda Duetz4FUN leva ao palco os clássicos do pop rock. No fim da tarde, às 17h, o blues toma conta do palco com o grupo UP Blues Quarteto.

O encerramento dos shows do primeiro dia do Rota Cervejeira será às 20h, quando o Rock N’ Roça sobe ao palco com um repertório que resgata os grandes clássicos que marcaram gerações, indo “do rock ao baião, de Pink Floyd a Gonzagão”, com releituras totalmente únicas e inusitadas.

Os shows recomeçam às 11h30 do domingo com a banda de um homem só, Geraldo Barba Blue, com blues, folk e rock. Às 13h30 sobe ao palco a banda americanense Artéria Rock. Com grande influência dos anos 80 e 90, o repertório passeia por Coldplay, The Cure, Paralamas do Sucesso e Plebe Rude. Para encerrar as atrações musicais do evento, a Banda London se apresenta às 18h30.

As bandas que estarão presentes no Rota são parceiras do Polo Cervejeiro RMC (Região Metropolitana de Campinas) e o acompanham nos eventos. “São bandas de rock, eles atrelam a Rota Cervejeira com o ritmo, que é o público que segue esses eventos, então nós acabamos fechando essa parceria”, disse a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria.

A participação do Artéria Rock foi um pedido da própria Secretaria de Cultura e Turismo de Americana.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

EVENTO. A Rota Cervejeira Americana 2023 contará com dez cervejarias e dez estabelecimentos com comidas de boteco, além de espaço kids. Os estabelecimentos que vão comercializar cerveja são as americanenses Kalango Cervejaria, Knights Cervejaria, Marés Cervejaria Artesanal, Seven Hands Cervejaria e Hopbeer e as cervejarias Maali, IB e Toca da Mangava (de Campinas), Gravetos (Valinhos) e Sancta (Santa Bárbara d’Oeste).

Na gastronomia, Pizzana Mozzafiato, Mais Vis Cafeteria, Koldi Sorvetes, Kalango Cervejaria Artesanal, Padaria Vitória, Vinun Winebar, Sancta Cervejaria, Bica Pizzaria, Eu Amo Pastel – Joel e Leia e Cervejaria Knights.

De acordo com Maria Gonzaga, a expectativa de público é de 10 mil pessoas passando pela Rota Cervejeira durante os dois dias. “A relevância [do evento] é muito grande, vai incentivar o turismo, além de apoiar os empreendedores da cidade, porque os bares são locais”, disse.

Acontece. Rota Cervejeira Americana 2023