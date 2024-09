Rosa do Bem abre programação 2024 com apresentação de ‘Os Pitais’ no Teatro Municipal de Americana

O Rosa do Bem realiza, no dia 7 de outubro, o lançamento da 14ª edição da campanha “Por Amor à Vida”, com foco na prevenção ao câncer de mama e pela qualidade de vida, que ocorre sempre no mês de outubro, conhecido por ser dedicado a essas questões, o Outubro Rosa. O evento denominado “Tributo à Vida” será no Teatro Municipal Lulu Benencase, a partir das 19h, e vai contar com a apresentação musical dos “Os Pitais”.

A banda Os Pitais – Foto: Divulgação

A banda “Os Pitais” não tem formação fixa e reúne grandes nomes do rock nacional, de várias gerações, que tocam em hospitais, abrigos e ONGs.

Entre eles, Kiko Zambianchi, um dos maiores nomes da música brasileira; André Frateschi, atual vocalista da banda Legião Urbana; Leoni, fundador e compositor de memoráveis hits do Kid Abelha; Andreas Kisser, guitarrista do Sepultura; além de músicos de bandas relevantes do repertório nacional, como NX Zero, Cachorro Grande e Raimundos.

“Será uma noite inesquecível, sem dúvida, um momento muito especial de celebração da vida. Teremos a honra de receber vários músicos renomados e não consigo expressar a alegria que sinto por esse evento acontecer na abertura da nossa campanha”, afirmou a presidente do Rosa do Bem, Maria Fernanda Grecco Meneghel.

Os ingressos já podem ser trocados na bilheteria do Teatro Municipal (Rua Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol) por um pacote de fraldas infantis (M, G ou GG), de terça a sábado, das 8h às 12h e das 13h às 16h. A arrecadação será destinada ao Fundo Social de Solidariedade de Americana.

“Contamos com a presença de toda a população de Americana, de todas as idades. A música é remédio para a alma. Vamos transbordar amor e atitude, vamos celebrar o Outubro Rosa com muita alegria e solidariedade e ainda comemorar a vida das nossas amadas flores”, disse Fernanda se referindo às mulheres diagnosticadas com câncer de mama pelas campanhas do instituto e que são carinhosamente chamadas como “flores”.

A programação de 2024 do Rosa do Bem conta ainda com a tradicional Caminhada Por Amor à Vida, no dia 20 de outubro, na Avenida Brasil; a realização de 600 exames gratuitos de mamografia pela carreta do Hospital de Amor, durante o mês de outubro; a iluminação rosa da Avenida Brasil; além de palestras e entrevistas sobre o tema.