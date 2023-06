Roger Marza lança novo álbum com paisagens sonoras

O músico americanense Roger Marza lança nesta semana seu quinto álbum, o “Naturalidade”. Morador de São Paulo, o artista encontrou na família que mora na região a inspiração para o trabalho, que utiliza paisagens sonoras para composição das canções. “Naturalidade” tem distribuição pela Tratore e estará disponível nas plataformas de streaming em 24 de junho, data do aniversário da mãe de Roger, a arquiteta Joana Peressinotto, falecida em 2021.

O músico Roger Marza encontrou na família a inspiração para o novo trabalho – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL

A capa do álbum é um quadro de autoria da arquiteta, chamado “A dor da fome”. “Naturalidade” traz 12 improvisações livres ao sax alto com paisagens sonoras inspiradas principalmente nos familiares, como a cunhada, a sogra, os irmãos, tias, a esposa e o filho de Roger.

“Nos meus outros trabalhos, eu estava pensando mais na defesa da natureza, por meio das paisagens sonoras e na intenção da improvisação. Essa defesa continua, mas a motivação foi o amor por essas pessoas todas. E, também, por isso, a capa tem um quadro que minha mãe fez: ela era puro sentimento, motivação e alegria. Dói menos hoje viver sem ela por perto, mas a saudade é imensa. Nunca esqueço os seus conselhos e lembro de sua luta desde quando eu era pequeno”, contou Roger.

O músico trabalha com improvisações feitas com base em paisagens sonoras gravadas em Americana, como sons de pássaros e do vento; e outras na cidade de São Paulo e no Cerrado da Estação Ecológica de Itirapina, captadas e cedidas pelo professor Linilson Padovese, professor aposentado da USP (Universidade de São Paulo) e ex-coordenador do Laboratório de Acústica e Meio Ambiente da universidade. Assim como em seus trabalhos anteriores, Roger Marza gravou o álbum usando o celular. Ele também foi responsável pela mixagem de quase todas as músicas.

“As paisagens sonoras me convidam a meditar, minha mente viaja com esses sons. E toco o que sinto quando minha mente vai até esses lugares. É claro, toco na medida do meu nível de estudo do instrumento. E preciso estudar muito, mas muito mais. Mas a inspiração vem da meditação, não penso em progressão de acordes, só sinto e vou tocando”, contou o artista sobre seu processo.

“Apesar de morar em São Paulo, Americana é minha casa, o espaço de socialização que tive na infância e na adolescência. E, agora que estou chegando perto dos 50 anos, várias memórias surgem. E esses sons, por mais que nunca mais se repitam, são o meu abraço às pessoas que fazem parte da minha vida”, finalizou Roger Marza.