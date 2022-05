Rodrigo Marques traz show para Americana

Humorista se apresenta nesta sexta-feira no Teatro Paulo Autran, com o espetáculo “Paz de Darwin”, onde aborda os mais variados temas

O humorista recifense Rodrigo Marques vem a Americana nesta sexta-feira (20), às 21h. Ele traz o espetáculo “Paz de Darwin” ao Teatro Paulo Autran. A produção é do Teatro GT e tem apoio do LIBERAL. Com 80 minutos de duração, o stand-up comedy tem classificação indicativa de 14 anos.

Na apresentação, o humorista fala dos mais variados temas sob uma nova perspectiva e a partir de suas experiências – Foto: Divulgação

Em seu novo show, Rodrigo Marques fala sobre o preconceito que sofreu ao longo da vida por ser ateu e também aborda o processo de desconstrução da monogamia. Com vocabulário rebuscado e franco, marca registrada do humorista, ele fala dos mais variados temas sob uma nova perspectiva e a partir de suas experiências.

Formado em jornalismo, Rodrigo Marques está na comédia desde 2008. Nas redes sociais e vídeos no YouTube, o comediante acumula milhões de seguidores e visualizações. Atualmente, ele é um dos apresentadores do programa “A Culpa é do Cabral” do Comedy Central, canal da TV a cabo.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O bom humor no palco levou Rodrigo Marques para diversas cidades do Brasil e do mundo, incluindo uma turnê com 11 shows em Portugal em 2021.

ACONTECE

O show “Paz de Darwin” será apresentado nesta sexta-feira, às 20h, no Teatro Paulo Autran. Os ingressos custam de R$ 40 (meia-entrada e apresentando o bônus do LIBERAL) a R$ 80 (inteira). Eles podem ser comprados no site www.ingressodigital.com.br e na bilheteria. O endereço é Rua Belém, 233, Jardim Nossa Senhora de Fátima, em Americana. Mais informações sobre o espetáculo através do telefone (19) 97401-9612.