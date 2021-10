Rodeio de Sumaré retorna em abril de 2022

01 out 2021 às 14:29

Após dois anos sem evento, Sumaré Arena Music será retomado em 2022 com cinco dias de festa; ingressos já estão à venda

O rodeio de Sumaré será realizado em 2022, após dois anos interrompido em função da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). O Sumaré Arena Music vai ocorrer entre 8 e 16 de abril na Expo Água Sumaré, e os ingressos já estão à venda.

Estão previstos shows de nomes como Marília Mendonça, Zé Neto e Cristiano, Henrique e Juliano, e João Bosco e Vinícius. Confira a programação completa ao final da reportagem.

Marília Mendonça é um dos nomes confirmados para o evento – Foto: Divulgação

O Estado de São Paulo liberou, a partir de novembro, realização de todos os tipos de eventos, incluindo shows com público em pé, desde que haja controle do número de pessoas para garantir o distanciamento. Segundo a organização do Sumaré Arena Music, serão seguidos os protocolos de segurança contra Covid-19 determinados pelo órgão local.

“A ansiedade para a festa é muito grande. Aliás, por tudo que passamos nos últimos anos, em razão da pandemia, a ansiedade é ainda maior. Estamos começando os preparativos para mais uma edição de sucesso, se Deus quiser, oferecendo uma grande variedade de shows e entretenimento para todo o público, e o mais importante, com responsabilidade e segurança”, explicou, Sergio Santos, diretor do Sumaré Arena Music.

Ingressos

O primeiro lote de ingressos já está liberado, com valores a partir de R$ 50. Também está disponível o passaporte para todos os dias por R$ 200. A compra pode ser realizada no site do evento e também nos pontos de venda.

Programação do Sumaré Arena Music

08/04 – Zé Neto & Cristiano e Felipe Nunes

09/04 – Guilherme & Benuto e Barões da Pisadinha

14/04 – Marília Mendonça e Thiago Lins

15/04 – Léo Santana e Israel & Rodolffo

16/04 – Henrique & Juliano e João Bosco & Vinícius