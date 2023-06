Rock, samba e sertanejo embalam Festa de Carioba neste final de semana

Rock, samba e sertanejo vão animar o público no segundo final de semana da Festa de São João Batista de Carioba. Realizada na igreja do tradicional bairro de Americana, a festa tem entrada gratuita – apenas no domingo (18) será um evento fechado com compra antecipada de ingresso.

A dupla João Paulo e André se apresenta no almoço deste domingo – Foto: Flaney Gonzales¬¬_DIVULGAÇÃO

O trio Artéria Rock estreia em São João Carioba nesta sexta-feira (16), a partir das 19h, levando o melhor do gênero das décadas de 1980 e 1990. Com mais de 30 anos de vivência musical, os artistas da região apresentam um repertório nacional e internacional, que vai de Legião Urbana a Pink Floyd, passando por Nirvana e Titãs, Bon Jovi e Nando Reis.

Já no sábado (17), a partir das 18h, o Samba d’Aninha promete esquentar a noite. “Piracicabana de coração”, Aninha Barros se consolidou como um dos mais importantes nomes musicais na região ao resgatar o samba raiz. Desde o início do projeto, em 2011, já lançou dois álbuns e conquistou uma legião de fãs para suas apresentações animadas.

Encerrando a programação da segunda semana, a dupla americanense João Paulo e André trazem o melhor do sertanejo em um evento fechado de porco no rolete. Com 15 anos de estrada, os dois já são parceiros de longa data da Festa de São João Carioba. “Participamos desde a época em que o palco era em um caminhão, é uma honra estar na festa mais uma vez”, disse João Paulo ao LIBERAL.

A dupla vai apresentar grandes sucessos do sertanejo, desde o universtário até os clássicos “modões”. Com uma produção própria, também devem levar músicas autorais, como o sucesso “Mimimi”.

O evento fechado no domingo acontece das 12h às 14h30. Os ingressos custam R$ 50 (adultos) e R$ 25 (crianças de 3 a 10 anos), e podem ser comprados pelos contatos (19) 99673-2564, (19) 99257-0895 e (19) 3461-4078.

A Festa de São João Carioba continua em 23, 24 e 25 de junho, totalizando 10 dias de evento. O endereço é Rua da Igreja, número 1, bairro Carioba.