Rock Fest 2023 supera expectativas e recebe 88 mil pessoas

A 6ª edição do Santa Bárbara Rock Fest superou a expectativa inicial dos organizadores e recebeu 88 mil pessoas durante os três dias de evento. O festival teve início na última sexta-feira (25), na Usina Santa Bárbara, e reuniu bandas que marcaram a história do rock brasileiro e nomes que estão em ascensão no cenário.

Rock Fest terminou no último domingo – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Em conversa recente com o LIBERAL, às vésperas do Rock Fest, o secretário de cultura e turismo do município, Evandro Felix, falou que a expectativa de público total no evento era de 30 a 50 mil pessoas. Nesta segunda-feira, revelou que o número foi superado.

“O Santa Bárbara Rock Fest se consolidou certamente nessa edição como o maior festival de rock para bandas independentes. É algo que a gente sempre falou, mas esse ano é como se tivesse batido uma chancela”, disse Evandro.

O secretário apontou que o evento mostrou o tamanho que atingiria desde a data de abertura para inscrição de bandas, que teve número recorde de interessados em fazer parte do line up do festival. Foram mais de 300 bandas inscritas, de 12 estados diferentes.