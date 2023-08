Rock Fest 2023 promove concurso de bandas a partir desta terça

Três bandas previamente selecionadas concorrem à oportunidade de abrir o show do Detonautas no festival

O aquecimento para o Santa Bárbara Rock Fest 2023 começa nesta terça-feira (1º) com o concurso de bandas promovido pelo festival. A competição ocorre de hoje até quinta-feira na praça de alimentação do Tivoli Shopping. A vencedora subirá ao palco principal do evento, programado para o período entre 25 e 27 de agosto, abrindo o show do Detonautas.

Três bandas foram selecionadas pela equipe curadora do festival para subir ao palco do Tivoli e disputar o voto popular: SKA7, Sapos da Noite e The New Drunks. Elas se apresentam hoje, amanhã e quinta-feira, respectivamente, sempre às 19h30. Os shows têm 60 minutos de duração e são gratuitos.

Rock Fest 2023 promove concurso de bandas que concorrem a abertura do show do Detonautas – Foto: Divulgação / Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste

A votação é popular e online pelo site rockfest.culturasbo.com, e ficará aberta até o último dia de apresentação, na quinta-feira. O voto será limitado por CPF, assim cada pessoa poderá escolher apenas uma banda. O resultado será divulgado no dia seguinte ao fechamento, no dia 4 de agosto, na mesma plataforma.

Além da oportunidade de abrir o show do Detonautas, o concurso busca dar visibilidade às bandas participantes, destacando a cultura municipal. “O concurso de bandas foi uma oportunidade de incluir bandas da nossa cidade dentro da programação do festival”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

De acordo com ele, os votos para escolher a banda já chegam a quase três mil antes mesmo da apresentação dos grupos.

O concurso, que está na primeira edição, ocorre como forma de incluir mais um grupo no line up do festival. Evandro aponta que o Rock Fest 2023 teve número recorde de inscrições para bandas participantes, com mais de 300 interessadas.

“Considerando esse grande interesse e a visibilidade que o Santa Bárbara Rock Fest oferece, como não conseguimos colocar todos no palco, nós lançamos essa iniciativa para dar mais publicidade e oferecer oportunidade para as bandas da nossa cidade se apresentarem dentro do evento e assim fazer com que a nossa programação artística seja ampliada”, disse.

Assim como as selecionadas para compor a programação do festival, as bandas escolhidas para o concurso passaram pelo crivo de servidores da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e da Comissão de Análise e Fiscalização de Projetos do Conselho Municipal de Política Cultural.

Conheça os competidores:

SKA7 (Rock Ska)

O nome da banda é uma alusão real ao número de integrantes: 7 pessoas com pensamentos e ideais distintos, mas unidas pelo poder da música. A banda mescla grandes clássicos do rock, pop, reggae e até música instrumental em SKA (gênero musical), trazendo covers de bandas como Os Paralamas do Sucesso, Skank e Cidade Negra, além de clássicos e atualidades internacionais.

A banda SKA7, de Rock Ska, abre a competição nesta terça-feira – Foto: Divulgação

Sapos da Noite (Pop Rock)

Com 30 anos de estrada, a banda apresentará um show especial e cheio de novidades, com muitos hits de sucesso, músicas dançantes e diversão para aproveitar o melhor no cenário do pop rock. A Sapos da Noite já tocou em casas de shows, festas, casamentos, encontros de motociclistas, festivais e inúmeras apresentações especiais no Estado de São Paulo.

A banda de Pop Rock Sapos da Noite toca na segunda noite de concurso – Foto: Divulgação

The New Drunks (Punk Rock Irlandês)

Um encontro de bardos celtas, punks subversivos e piratas num pub irlandês: assim é a “The New Drunks”, formada por músicos que têm em comum o gosto pela cultura celta e irlandesa. A banda tem um repertório variado, com releituras de músicas tradicionais celtas e irlandesas, além de suas próprias versões de clássicos do rock, country e música popular contemporânea.

O Punk Rock Irlandês da The New Drunks encerra o concurso – Foto: Divulgação

Rock Fest 2023

A 6ª edição do Santa Bárbara Rock Fest 2023 será entre os dias 25 e 27 de agosto, no Complexo da Usina Santa Bárbara, com entrada gratuita. O festival tem entre as atrações principais as bandas Crypta, CPM 22, Supercombo, Biquini, Detonautas e Os Paralamas do Sucesso.