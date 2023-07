Rock e sertanejo raiz dão o tom na Festa de Bom Jesus

Festa chega ao fim neste final de semana com shows da banda americanense AR40 e da dupla Marcos Paulo e Marcelo

Ao som de rock e sertanejo raiz, a 13ª Festa de Bom Jesus chega ao fim neste final de semana. Nesta sexta-feira (28), o palco será tomado pela banda americanense AR40, enquanto no sábado (29), último dia de festa, será a vez da dupla Marcos Paulo & Marcelo animar o público.

A banda americanense AR40 se apresenta nesta sexta-feira – Foto: Divulgação

A AR40 sobe ao palco a partir das 19h30 e promete agitar o público. “Eu costumo falar que a banda leva emoção e alegria para as pessoas”, disse o baterista do grupo, Adilson Ardito.

Formada em 2015, a banda já tem experiência em animar eventos e espaços com um repertório variado entre pop rock e flashback dos anos 70 aos 90.

“São músicas bem para cima, conhecidas, e boa parte é nacional. O pessoal canta junto, é um show bem alegre”, comentou. De acordo com o baterista, a apresentação é descontraída e boa parte disso se deve ao vocalista Godô, que realiza diversas performances. Alguns exemplos são os momentos em que aparece vestido como Tim Maia ou como um mexicano.

Mesmo o rock não sendo costumeiro em eventos como quermesses, Adilson aponta que a aceitação do público é grande e, por isso, se sentem honrados em marcarem presença quase que anualmente na Festa de Bom Jesus. “É sempre uma emoção a mais para nós, que sempre tentamos fazer o melhor possível para agradar”. No sábado, Marcos Paulo & Marcelo sobem ao palco às 22h para encerrar a 13ª edição da festa. A dupla carrega o legado de Milionário e José Rico, tendo o filho de Milionário, o Marcos Paulo, como um dos integrantes.

Marcelo foi escolhido por José Rico para dar continuidade ao trabalho iniciado com seu parceiro. O encontro de Marcos Paulo e Marcelo aconteceu nos bastidores do show da tradicional dupla sertaneja, há 17 anos, ocasião que juntou os dois.

Logo a dupla já estava consolidada, com diversas músicas gravadas e, em 2017, produziu o primeiro DVD, o “Do jeito que o Zé pediu: Continuidade!”, trabalho no qual eternizaram a tradicional música sertaneja com mistura de bolero, guarânia, polca, romântica, chamamé e rancheira.

O repertório foi dividido entre 11 músicas inéditas e 11 regravações de Milionário e José Rico.