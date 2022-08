Rock Day promete agitar Americana neste sábado

Festival reúne cinco bandas nacionais de diferentes vertentes do rock no estacionamento da FAM

A terceira edição do Rock Day vai agitar Americana neste sábado (20). Pela primeira vez no estacionamento da FAM (Faculdade de Americana), o festival começa às 14h30 com uma programação eclética do gênero. Os ingressos estão à venda. O Rock Day tem apoio do LIBERAL.

A abertura será por conta de Shelly Simon, às 15h, com um cover de Amy Winehouse. A cantora, que tem duas décadas de carreira, já levou o projeto em uma tour pelos Estados Unidos. Shelly Simon também faz cover da cantora Janis Joplin.

Na sequência, às 17h, sobe ao palco o principal nome da noite – Queen Tribute Brazil, que resgata visual e musicalmente a banda britânica. Em 2021, o projeto foi vencedor do “Prêmio Profissionais da Música” na categoria cover. Às 19h, será a vez das brasilidades da banda limeirense Los Krokomilos, que traz sucessos de Paralamas do Sucesso, Skank, Barão Vermelho, entre outros nomes nacionais.

A banda cover do Green Day é uma das atrações mais esperadas do evento – Foto: Elaine Kraft / DIvulgação

A paulistana Capitão Jack se apresenta às 21h, trazendo o melhor do pop rock e apostando na interatividade para fazer o público cantar e dançar. A noite termina com o aguardado Green Day Cover Brasil, que sobe ao palco às 23h.

“Está rolando muita expectativa, nos últimos dias o evento está sendo bem comentado. Tenho sentido uma animação maior em relação à última atração, o cover do Green Day, até pela apresentação da banda original no Rock In Rio”, revelou o idealizador do Rock Day, Thiago Barreto, da Bokme Produções, citando a apresentação do Green Day no festival carioca em 9 de setembro.

Nem a previsão para baixas temperaturas no final de semana deve comprometer a agitação do evento. De acordo com Thiago, foram instaladas tendas para oferecer mais conforto ao público, totalizando 600 metros quadrados cobertos. “É um evento muito especial. Destaco o apoio da FAM, que tem sido super solícita. A expectativa é encher o espaço e que todos saiam satisfeitos”, declarou Thiago.

O Rock Day chega à sua terceira edição atraindo um público apaixonado por rock ‘n’ roll. A expectativa é reunir entre duas e três mil pessoas. Além da programação de palco, haverá também food trucks, espaço de tatuagem, feira de vinil e de artesanato. A entrada de menores de idade será permitida com acompanhantes.

PARCERIA. Diretor comercial do LIBERAL, Fernando Giuliani destacou que o evento atraiu muitos patrocinadores e apoios, como a Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo) da Prefeitura de Americana, Cervejaria Ambev, Budweiser, Gocap Bank, Gil Produções/Ágil Locações e Trevilub Distribuidora.

“Nas duas edições anteriores, foi muito bacana no Teatro de Arena, e este ano está surpreendendo ainda mais no espaço da FAM. O diferencial é que tomou outro corpo, é um evento que vem crescendo a cada ano. O projeto é a cara da Rádio Gold, as bandas que estão vindo são excelentes, atingindo todas as vertentes do rock, um pouco de cada estilo para atrair mais pessoas”, afirmou Giuliani.

“Desde sua primeira edição, a Secretaria de Cultura e Turismo de Americana sempre apoiou o Rock Day, que já faz parte do calendário do município e promove um evento à altura para comemorar o Dia do Rock”, disse a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Os ingressos estão à venda no Bluesteco Bar, na FAM e no www.fastingressos.com.br. Eles custam entre R$ 40 e R$ 70.