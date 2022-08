Rock Day em Americana terá tributos ao Queen e Green Day

Festival será realizado no estacionamento da FAM no dia 20 de agosto

A banda Queen Tribute Brazil é uma das grandes apostas da organização - Foto: Divulgação

Americana será palco para o rock no dia 20 de agosto. O Rock Day chega a sua terceira edição com uma programação repleta de bandas de sucesso. Tributos ao Queen e ao Green Day estão entre as atrações principais do festival. Os ingressos já estão à venda. O evento tem apoio do LIBERAL.

O Rock Day será realizado pela primeira vez no estacionamento da FAM (Faculdade de Americana), a partir das 14h. O evento começa com Shelly Simon, que faz um cover da artista Amy Winehouse. Na sequência, aproveitando o clima de entardecer, se apresenta a banda Queen Tribute Brazil, uma das grandes apostas da organização.

Adentrando a noite, sobe ao palco a atração paulistana Capitão Jack, seguida dos limeirenses do Los Krokomilos.

O encerramento do Rock Day fica a cargo do Green Day Cover, em uma apresentação que deve mexer com o público, faltando poucas semanas para a apresentação da banda original no Rock in Rio.

A expectativa é reunir de duas a três mil pessoas no evento. Além da programação de palco, haverá também food trucks, espaço de tatuagem, feira de vinil e de artesanato. A entrada de menores de idade será permitida com acompanhantes.

“Será um ambiente familiar, com música de qualidade, ao longo da tarde e da noite. Teve todo um cuidado em definir a lista de atrações baseada no que o público vai curtir, e com essas bandas vamos atender todos os gostos, todo mundo vai se identificar com alguma”, garantiu o idealizador do Rock Day, Thiago Barreto, da Bokme Produções.

RECONHECIMENTO. A Câmara de Americana aprovou em junho projeto de lei do vereador Lucas Leoncini (PSDB) que inclui o Rock Day no calendário oficial de eventos. A legislação segue agora para sanção do prefeito Chico Sardelli (PV), mas Thiago considera que já houve um importante reconhecimento do evento.

Criado em 2018 para celebrar o Dia Mundial do Rock, lembrado em 13 de julho, o evento ficou suspenso nos últimos dois anos por conta da pandemia. Thiago Barreto buscou retomar o festival este ano, após a situação começar a melhorar com o avanço da vacinação. Por conta disso, pela primeira vez ele acontece em agosto.

“Receber o Rock Day é uma grande alegria, afinal, estamos sempre em busca de participar dos melhores eventos para Americana e região”, declarou Gustavo Azzolini, diretor da FAM.

Diretor comercial do LIBERAL, Fernando Giuliani lembrou que apoia o Rock Day desde quando era secretário de Cultura e Turismo do município. “É um evento que cabe muito em Americana, sempre teve esse espaço, e é o estilo musical da Rádio Gold FM, do Grupo Liberal. Tem a cara da rádio, a cara da FAM, e vai atender também os alunos de lá, que são ligados nesse tipo de som. Será um sucesso”, aposta Giuliani.

Os ingressos já estão à venda no Bluesteco, na FAM e no site fastingressos.com.br. O preço promocional é de R$ 30.