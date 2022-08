Região recebe exposições interativas

Museu das Ilusões e o ExperCiência estão em cartaz no Parque D. Pedro Shopping, em Campinas

A região recebe duas exposições interativas, que compõem o maior evento de ciência da América Latina em formato itinerante. O Museu das Ilusões e o ExperCiência estão em cartaz no Parque D. Pedro Shopping, em Campinas.

Com imagens que desafiam o cérebro e mostram situações que parecem impossíveis, o Museu das Ilusões traz 80 atrações, como o Poço do Infinito, a Cadeira 3D, a Sala dos Gigantes e a Casa Invertida.

No Museu das Ilusões as imagens desafiam o cérebro – Foto: Divulgação / Museu das Ilusões

A exposição já esteve no empreendimento em 2019, mas segundo Paulo Zimmermann, Diretor Executivo do Museu das Ilusões, ela retorna com novas atrações. A exposição foi inaugurada em agosto e segue, pelo menos, até o final de outubro.

Já a ExperCiência foi aberta ao público esta semana, trazendo 30 experiências que mostram na prática conceitos científicos. Uma das principais atrações é a esfera de Van der Graaff, que faz arrepiar os cabelos e permite compreender a eletrostática na prática.

Outro experimento que conquista o público é o Poço Gravitacional, que possibilita o lançamento de esferas que se movimentam em trajetória semelhante à dos planetas, lua e satélites.

As duas exposições têm em comum o físico e professor Julio Abdalla. Criador da ExperCiência, ele viajou mais de 30 cidades do Brasil com a mostra e, dessa forma, conheceu o consultor e assessor de projetos de entretenimento, Paulo Zimmermann. Juntos criaram o Museu das Ilusões.

Os dois fizeram imersões por museus dos Estados Unidos e Europa em busca de inspirações para reunir um acervo criativo.

“Desde sempre fui apaixonado pela física e pela mente, e sentia falta de oportunidades de vivência experimental aos estudantes do Brasil. Viajando por alguns museus de ciências pelo mundo, sempre questionei o porquê não oferecer experiências similares às pessoas do meu País: daí nasceu a ExperCiência e o Museu das Ilusões”, contou Julio.

INGRESSOS

Os ingressos para as duas mostras custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada), mas há valores promocionais para trios (R$ 75), quartetos (R$ 100) e grupos de cinco pessoas (R$ 125).

As exposições ficam na Entrada das Pedras e podem ser visitadas de terça-feira a sábado, das 10h às 22h, com entradas até às 21h e domingos das 12h às 20h, com entradas até às 19h.