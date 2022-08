Região recebe edição do Jacuba Festival

O artista Kranium é um dos idealizadores do Jacuba Festival, que está em sua quinta edição - Foto: Divulgação

Artistas de diferentes partes do Brasil estarão em Hortolândia neste final de semana para o 5° Jacuba Festival de Graffiti. Juntos, oito artistas vão produzir uma arte coletiva em um mural de 50 metros quadrados.

O festival será neste sábado (20) e domingo (21), das 9h às 17h, na Unidade Cultural Arlindo Zadi, no Jardim Amanda. Nos dois dias do evento, haverá food trucks, DJ e feira de exposição dos trabalhos dos artistas para comercialização. A entrada é gratuita.

O projeto cultural foi idealizado pela equipe Jacuba Festival, coordenada pelos artistas Kranium e Cabelin. A quinta edição trará para Hortolândia cinco artistas de diferentes estados – Chermie (Amazonas), Korea (Sergipe), Veio Art (Recife), LudBird (Tocantis) e Ramon Phanton (Goiás). Também participarão três artistas da região – Q.Pirigo (Monte Mor), Lua e Gui Nature (ambos de Hortolândia). Juntos, esses oito artistas vão produzir um mural na Unidade Cultural Arlindo Zadi.

Com a realização do Jacuba Festival de Graffiti, Hortolândia busca se tornar referência nacional nesse tipo de arte, se inserindo no cenário ao lado de outros eventos do segmento realizados no Brasil, como PMW de Palmas (TO), Street of Style de Curitiba (PR), Meeting Of Style (RS) e Arte e Cultura na Kebrada de São Paulo (SP).

O festival também tem como objetivo promover troca de experiências entre artistas locais e de outras partes do país. Cada edição do evento foi marcada pela produção de um mural coletivo, totalizando quatro muros com mil metros quadrados de grafitagem realizados pelas mãos de 24 artistas.

“Queremos causar impacto positivo na vida das pessoas que transitam pelo local no dia a dia. E, com isso, diminuir o abismo que existe entre a população e o acesso à arte. Queremos também fomentar a identificação e formação de novos artistas, além estimular o grafite como profissão”, disse Kranium, um dos idealizadores do festival.

A Unidade Cultural Arlindo Zadi fica na Rua Graciliano Ramos, número 280, no Jardim Amanda. O 5° Jacuba Festival de Graffiti é realizado pela Prefeitura de Hortolândia.