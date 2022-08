Região recebe atrações do programa Circuito SP

Americana terá show do Grupo Violado, no Teatro Municipal e Santa Bárbara recebe o espetáculo 'Casaco Vermelho'

Grupo Violado faz show no dia 19 de agosto no Teatro Municipal de Americana - Foto: Divulgação

As cidades de Americana e Santa Bárbara d’Oeste recebem em agosto o Circuito SP, programa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e gerido pela organização Amigos da Arte. As atrações são gratuitas.

O Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, recebe em 19 de agosto, às 19h30, um show do Grupo Violado. Na estrada há mais de 15 anos com a música caipira, o grupo trabalha ritmos como cururu, cateretê, toada, rasqueado, guarânia e pagode de viola.

O repertório do show terá obras de artistas como Rolando Boldrin, Tião Carreiro, Dino Franco, Moacyr dos Santos, Tonico e Tinoco, Lourival dos Santos e Zé Fortuna.

O Grupo Violado também apresenta a música autoral “Pego Pesado”, composta pelo vocalista do grupo, Fernando Tal. A canção faz parte do disco “Viola Enfeitiçada”, lançado em 2015 pela gravadora Atração Fonográfica.

“O show do Grupo Violado valoriza a origem da música sertaneja raiz em arranjos de violas e violões e se apresenta em Americana com a retomada dos eventos presenciais promovidos pelo Circuito SP. Para nós, é uma satisfação integrar o rol de municípios contemplados pelo programa em 2022”, declarou a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria. Os ingressos para a apresentação podem ser retirados na bilheteria do teatro na hora do show.

ESPETÁCULO. O Centro Cultural Edgard Tricânico D’Elboux, em Santa Bárbara d’Oeste, recebe no dia 24 de agosto, às 14h, o espetáculo “Casaco Vermelho”, da Bigosty Show’s. Na história, Brise e Bigosty se encontram e passam por momentos inusitados com suas roupas, objetos e instrumentos.

Com irreverência, vão conduzindo o público por um universo excêntrico e divertido, além de situações surpreendentes, como atravessar por um cabo de aço em busca de um casaco vermelho.