Rapper Rashid faz show em Santa Bárbara neste domingo

Rapper Rashid integra a programação de aniversário da “Batalha do CEU” - Foto: Kleber Oliveira / Divulgação

O rapper paulistano Rashid estará no CEU das Artes, em Santa Bárbara d’Oeste, neste domingo (6), para uma apresentação gratuita pelo CircuitoSP, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Ele integra a programação do aniversário de um ano da “Batalha do CEU”.

Realizada por MCs do movimento hip hop da cidade, as batalhas acontecem mensalmente no CEU das Artes, reunindo artistas regionais e poetas. A programação de aniversário começa às 13h30 e segue até 18h20, com a final da batalha de rima. O show de Rashid está previsto para as 17h.

O rapper começou a participar da cultura hip hop em batalhas de MCs na zona sul de São Paulo em 2008. Aos 34 anos, já lançou três EPs, três mixtapes e três discos. Em 2020, o disco “Tão Real” consolidou sua carreira e ampliou o público de Rashid. O trabalho contou com as participações de Emicida e Rincon Sapiência, dois nomes fortes do rap brasileiro atual.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Com mais de 120 músicas próprias, Rashid segue lançando novos trabalhos. Em abril deste ano, disponibilizou a faixa “Pílula Vermelha, Pílula Azul”. As letras de suas canções foram compiladas no livro “Ideias que rimam mais que palavras – Vol.1”, que reúne crônicas que o rapper escreveu a partir das letras de suas músicas.

O poder de suas rimas o fizeram cruzar as fronteiras do Brasil. Em 2014, Rashid se apresentou no festival South by Southwest, no Texas (Estados Unidos), um dos mais importantes eventos de música alternativa do mundo.

A programação de aniversário da “Batalha do CEU” terá ainda Plena Rap, Female Group Dança, Duarte e Márcio MC, DJ Jeff e DJ Helena, Ruero MC, Cientista dos Beats, Will MC, além de batalhas de rima e de skate. Toda a programação é gratuita e aberta ao público. O CEU das Artes fica na Rua Argeu Egídio dos Santos, número 100, no Planalto do Sol II.

O CircuitoSP é um programa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, gerido pela Amigos da Arte, que promove a difusão artístico-cultural descentralizada no Estado de São Paulo, em parceria com prefeituras.