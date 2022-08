Rapper Krawk realiza show no Tivoli Shopping

O rapper soma quase um milhão de ouvintes mensais no Spotify e mais de 80 milhões de views em seus vídeos do YouTube

Considerado uma das revelações do Trap no Brasil, o rapper Krawk faz um show no Tivoli Shopping nesta sexta-feira (12). Em formato pocket, a apresentação é gratuita e será realizada na praça de alimentação.

O músico estará no empreendimento para o lançamento de uma coleção de roupas que leva sua assinatura na loja Overcome, a partir das 15h. Ele atenderá os fãs na loja para uma sessão de fotos e autógrafos. Em seguida, às 17h30, ele se apresenta ao público.

Krawk lançou seu terceiro álbum, “Wally Deluxe”, com 21 faixas, em julho – Foto: Divulgação

Krawk lançou seu terceiro álbum, “Wally Deluxe”, com 21 faixas, em julho. A coleção de roupas que estará lançando no Tivoli foi inspirada no seu mais recente trabalho.

O MC paulista começou sua trajetória aos 16 anos, quando participou de batalhas de rima. Foi campeão estadual e 3º lugar no nacional de freestyle. Krawk então migrou das batalhas para o streaming, e aos 25 anos está consolidado como um dos principais nomes atualmente da cena Trap do Brasil.

O rapper soma quase um milhão de ouvintes mensais no Spotify e mais de 80 milhões de views em seus vídeos do YouTube, além de 300 milhões de plays nas plataformas digitais.